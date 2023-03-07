Тур Доброй Надежды, или Шахтер и все остальные? Акценты зрителя на играх 16-го тура УПЛ

Первый тур весны в целом произвел весьма благоприятное впечатление. Как с точки зрения игры – если честно, ожидалась куда более грустная картина. Так и в смысле результата – если говорить о турнирной интриге.

Конечно, не для всех это был праздник. Но лично меня, пожалуй, огорчила лишь та чрезмерная легкость, с которой управился со своим соперником "Шахтер". Неужели и в этом составе он будет впереди планеты всей с большим отрывом? На мой взгляд, это не пойдет на пользу – как остальной лиге, так и самой команде Йовичевича.

Александрия – Днепр-1 2:2

Металлист 1925 – Шахтер 0:7

Ворскла – Заря 2:3

Динамо – Ингулец 0:2

Кривбасс – Колос 1:0

Металлист – Рух 1:2

Верес – Черноморец 1:3

Львов – Минай 1:0

Зрелищность. Вы знаете, я не нашел в этом туре ни одного матча, который был бы достоин жесткой зрительской критики. Даже в наименее смотрибельной, в сравнении с другими, игре "Львова" с "Минаем" после пресного первого тайма был вполне сносный второй. Еще в большей степени это проявилось в поединке "Вереса" с "Черноморцем".

Все остальные матчи смотрелись однозначно нескучно (если говорить о количестве и частоте голевых моментов). А самыми зрелищными я назвал бы сразу два матча: "Александрия" - "Днепр-1" и "Ворскла" - "Заря", затрудняясь отдать предпочтение какому-либо из них. Далее следует погром "Металлиста 1925". После него, думаю, фиаско "Динамо".

Интрига. Она сильно подкачала лишь в двух случаях. "Шахтер" выиграл практически уже на 5-й минуте, когда Зубков открыл счет – следующим острым эпизодом у ворот стал второй гол "горняков" восемь минут спустя. Ну и "Ингулец", как выяснилось позже, мог праздновать победу уже после второго мяча, который забил в киевскую раздевалку Одарюк.

Единственный гол, забитый Вернидубом по истечении часа игры, принес победу "Кривбассу": после него лишь однажды криворожане могли удвоить счет.

Дальше – веселее. "Черноморец" и "Рух" фактически добились своего успеха на 76-й минуте – за счет мячей, забитых Алефиренко и Карабиным соответственно. "Львову" для этого понадобилось на минуту больше: победный гол вколотил в сетку ворот "Миная" Ременяк.

Мустафаев спас от поражения "Александрию" уже на 88-й минуте. И, наконец, "Заря" вырвала победу перед самым финальным свистком, когда Бражко реализовал пенальти.

Логика. Абсолютно закономерно завершилась половина матчей тура. Глядя на соотношение голевых шансов (не то, что нам предлагают в трансляциях, где я обнаружил сразу несколько элементарных ошибок в подсчетах, а свое "фирменное"), увидел самыми логичными 2:2 у "Александрии с "Днепром" и 1:0 во встрече "Кривбасса" с "Колосом".

На победу над "Металлистом" в один мяч "наиграл" также "Рух" (почти половину его моментов всерьез не предлагать). И, уж конечно, крупная победа "Шахтера" не обсуждается.

"Ингулец" и "Черноморец", по идее, должны были бы выиграть свои поединки скромнее, тогда как "Заря" у "Ворсклы" - увереннее.

Единственным очевидно нелогичным исходом игры стало поражение "Миная", который, в принципе, заслуживал победы надо "Львовом".

Судейство. Имеет смысл напомнить, что эту рубрику ведет мой коллега Юстас. Он не относится к "священным коровам" украинского арбитража, но является профессиональным футбольным арбитром. И поэтому приступает к делу ответственно, стараясь охватывать максимально возможный спектр матчей различного уровня, и при этом не отстать от веяний времени. Проживая уже двадцать лет в Германии, он дистанцирован от наших реалий, и практически равноудален от клубных предпочтений.

Наиболее спорным судейским решением тура, на его взгляд, было назначение пенальти, который принес победу "Заре" над "Ворсклой" (рефери – Арановский): "Может то, что рука шла по направлению к мячу? Я бы не ставил. Но сейчас критерии настолько размыты, что говорить что-то категорично нельзя".

Эпизод из этого же матча: 16-я минута – 1:0, пенальти на Степанюке в ворота "Зари". "Это новые тенденции. Раньше, если игрок пробивал, то момент заигран. Или сыграл в мяч, а потом уже было все равно. Сейчас эпизод рассматривается до конца. Классический пример в игре ЧМ Бельгия - Аргентина. Куртуа играет в мяч кулаком, и, опускаясь, задел тем же кулаком Месси. ВАР и пенальти".

Не собирался трогать фрагменты игры "Динамо" с "Ингульцом", но удивила бурная реакция по типу: много шума из ничего. Поэтому снова на связи Юстас.

12-я минута, 0:1: "Борьба корпус в корпус: тут, возможно, сыграли свою роль современные тенденции – не свистеть мелкие толчки (не забываем, что Монзуль -ФИФочкА). Это явно прослеживается во всех ведущих лигах. Плюс был ВАР. Претензии беспочвенны. Позже смотрел лобовую игру 2-й бундеслиги.1-3 места, Дармштадт – Хайденхайм. Момент один в один. Играть, передача в центр – гол. Игра закончилась 1:0".

43-я минута, 0:2: "Нечего обсуждать. Рука внизу, естественное положение, близкое расстояние".

Второй гол "Днепра-1", забитый Довбиком из предполагаемого офсайда на 58-й минуте, предлагаю не обсуждать, ввиду того что нет четкого стоп-кадра с офсайдной камеры и с нарисованной линией. Хотя, пытаясь что-то рассмотреть, ориентируясь на полоски газона, могу сказать, что мои глаза "вне игры" там не обнаружили.

Таким образом, единственной пострадавшей от судейства командой в туре (да и то не факт), по нашему мнению, могла бы считаться "Ворскла".

Везение. Однозначно повезло "Львову": он мог уступать в счете еще в середине первого тайма, но удар Вишневского отразила перекладина. В итоге же львовяне еще и выиграли.

Эта же верхняя штанга парировала удар Прядуна на 58-й минуте, когда вперед мог выйти "Металлист", в итоге уступивший "Руху". Фортуна в этом туре полюбила львовских.

Не так все просто было в случае с "Зарей". На 35-й минуте Русин мог сократить отрыв от "Ворсклы" до 1:2, но угодил в крестовину ворот. Однако в компенсированное время должок был возвращен с лихвой: сначала тот же Русин сравнял счет лишь с помощью рикошета, а затем был упомянутый выше пенальти. Даже сочтя его законным, не забудем, что он стал возможен только благодаря несчастному для полтавчан случаю: рука Хрипуна нашла мяч, который не видели его глаза. Так что везунчик тура, пожалуй, таки "Заря".

Личности. Лично мне больше всех запомнился Третьяков – душа атак "Александрии". Микитышин из "Кривбасса", помимо голевого ассиста, постоянно угрожал воротам в течение десяти минут, которые, по сути, и потрясли "Колос". Наравне с ним был заметен и днепрянин Довбик, но больше до перерыва – не считая гола. В число самых ярких включил бы также Климчука из "Руха".

Заслуживают упоминания: Бондаренко и Зубков из "Шахтера", Сефери из "Ворсклы", Мирошниченко из "Александрии" и Гучек из "Черноморца". А кроме них – еще донецкий Траоре, луганские Бражко и Русин, александрийский Мустафаев.

Здорово вышли на замену Герреро в "Заре" и Панасенко в "Металлисте".

Вратари, как по мне, почти не блистали. Полтавчанин Исенко спасал свои ворота четыре-шесть раз, при этом трижды пропустив. Три-четыре зачетных сэйва насчитал у Волынца из "Колоса".

Симпатии. Больше всех на атаку для зрителя играла "Заря". Конечно, ее к этому обязывало положение, и нужного результата она добилась лишь под занавесочку. Но это не отменяет дюжины созданных ею моментов у ворот соперника, согревших зрительскую душу. Даже у "Шахтера" шансов было меньше, при семи-то голах. А третьим, достаточно неожиданно, назвал бы "Рух".

После них идут "Александрия" с "Днепром-1", подарившие нам яркий футбольный спектакль. Затем порадовали "Кривбасс" и "Ингулец". Итого почти половина команд лиги. Хотите половину? Ну, добавим сюда еще "Черноморец".

Единственный, кто полностью разочаровал впереди, был "Львов". Но тут вступает в силу правило: победителей не судят. "Металлист 1925"? У него хватало шансов. Правда, лишь после того как "Шахтер" ослабил хватку. "Динамо"? Среднюю норму выбрало, а я, в отличие от вас, уже не питаю больших иллюзий в отношении команды Луческу.

Таблица. "Шахтер" догнал "Днепр-1". И, судя по последним матчам, вскоре должен его обойти. Увы, то, что мы увидели в Лиге конференций, отражает объективное игровое состояние команды Кучера: сегодня она пока не конкурентна в борьбе за чемпионство. Тогда как команда Йовичевича постепенно выходит на график былого "Ахметико Минейро".

В борьбе за "бронзу" "Заря" обогнала "Динамо", а "Александрия" немножко к нему приблизилась, имея при этом матч в запасе.

"Ингулец" покинул "зону риска", имея ту же игру в запасе. С такой же опцией в десятке лучших располагается "Рух". Тогда как "Металлист 1925" и "Ворскла" уже в пределах досягаемости от четверки аутсайдеров. "Верес" - тем паче.

"Черноморец" поднялся, а "Металлист" опустился в зону плей-офф за право остаться в УПЛ. "Минай" уже в зоне вылета, опережая выигравший у него "лобовуху" "Львов" всего на два очка. К тому же у львовян на матч меньше. Короче, здесь все плотно и тесно – интриги, хоть отбавляй.

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 15 11 3 1 33-12 +21 36 2 Шахтер 15 11 3 1 40-12 +28 36 3 Заря 16 9 4 3 35-24 +11 31 4 Динамо 16 9 3 4 24-15 +9 30 5 ФК Александрия 15 7 5 3 28-24 +4 26 6 Кривбасс 16 6 3 7 12-16 -4 21 7 Колос 16 5 5 6 14-19 -5 20 8 Металлист 1925 16 4 7 5 16-27 -11 19 9 Ворскла 16 5 3 8 20-23 -3 18 10 Рух 15 4 5 6 19-23 -4 17 11 Верес 16 5 2 9 18-23 -5 17 12 Ингулец 15 4 4 7 14-18 -4 16 13 Металлист 16 4 4 8 16-25 -9 16 14 Черноморец 16 3 5 8 13-21 -8 14 15 ФК Минай 16 3 5 8 11-20 -9 14 16 ФК Львов 15 3 3 9 10-21 -11 12

Анонсы. Гвоздь программы следующего тура: "Днепр-1" - "Динамо". Тут комментарии излишни.

Также будет любопытно, что сумеет противопоставить "Шахтеру" приободрившийся "Кривбасс" - насколько фаворит сильнее команды Вернидуба?

"Ингулец" - "Металлист": борьба на границе зоны плей-офф с первой лигой.

Таковы три поединка, которым отдал бы предпочтение лично я. Хотя по-своему интересны пока и все остальные. К примеру, какой футбол возобладает во встрече самой зрелищной "Зари" с самым незрелищным "Львовом"?

А главное, незашоренный фанатизмом зрительский глаз первый тур весны таки-порадовал. Потому я и назвал его, на моей памяти всего лишь второй раз за всю историю своих обзоров УПЛ, Туром Доброй Надежды. Так держать, если, конечно, получится.

Да, и хотелось бы, чтобы "Шахтер" не слишком отрывался от коллектива. Но для этого коллективу нужно не ждать милостей от природы, а чтобы сам он был в состоянии, как говорили раньше, "дать оторваться" чемпиону.