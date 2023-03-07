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Тур Доброй Надежды, или Шахтер и все остальные? Акценты зрителя на играх 16-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
фото - СК Дніпро-1
Первый тур весны в целом произвел весьма благоприятное впечатление. Как с точки зрения игры – если честно, ожидалась куда более грустная картина. Так и в смысле результата – если говорить о турнирной интриге.
Конечно, не для всех это был праздник. Но лично меня, пожалуй, огорчила лишь та чрезмерная легкость, с которой управился со своим соперником "Шахтер". Неужели и в этом составе он будет впереди планеты всей с большим отрывом? На мой взгляд, это не пойдет на пользу – как остальной лиге, так и самой команде Йовичевича.
- Александрия – Днепр-1 2:2
- Металлист 1925 – Шахтер 0:7
- Ворскла – Заря 2:3
- Динамо – Ингулец 0:2
- Кривбасс – Колос 1:0
- Металлист – Рух 1:2
- Верес – Черноморец 1:3
- Львов – Минай 1:0
Зрелищность. Вы знаете, я не нашел в этом туре ни одного матча, который был бы достоин жесткой зрительской критики. Даже в наименее смотрибельной, в сравнении с другими, игре "Львова" с "Минаем" после пресного первого тайма был вполне сносный второй. Еще в большей степени это проявилось в поединке "Вереса" с "Черноморцем".
Все остальные матчи смотрелись однозначно нескучно (если говорить о количестве и частоте голевых моментов). А самыми зрелищными я назвал бы сразу два матча: "Александрия" - "Днепр-1" и "Ворскла" - "Заря", затрудняясь отдать предпочтение какому-либо из них. Далее следует погром "Металлиста 1925". После него, думаю, фиаско "Динамо".
Интрига. Она сильно подкачала лишь в двух случаях. "Шахтер" выиграл практически уже на 5-й минуте, когда Зубков открыл счет – следующим острым эпизодом у ворот стал второй гол "горняков" восемь минут спустя. Ну и "Ингулец", как выяснилось позже, мог праздновать победу уже после второго мяча, который забил в киевскую раздевалку Одарюк.
Единственный гол, забитый Вернидубом по истечении часа игры, принес победу "Кривбассу": после него лишь однажды криворожане могли удвоить счет.
Дальше – веселее. "Черноморец" и "Рух" фактически добились своего успеха на 76-й минуте – за счет мячей, забитых Алефиренко и Карабиным соответственно. "Львову" для этого понадобилось на минуту больше: победный гол вколотил в сетку ворот "Миная" Ременяк.
Мустафаев спас от поражения "Александрию" уже на 88-й минуте. И, наконец, "Заря" вырвала победу перед самым финальным свистком, когда Бражко реализовал пенальти.
Логика. Абсолютно закономерно завершилась половина матчей тура. Глядя на соотношение голевых шансов (не то, что нам предлагают в трансляциях, где я обнаружил сразу несколько элементарных ошибок в подсчетах, а свое "фирменное"), увидел самыми логичными 2:2 у "Александрии с "Днепром" и 1:0 во встрече "Кривбасса" с "Колосом".
На победу над "Металлистом" в один мяч "наиграл" также "Рух" (почти половину его моментов всерьез не предлагать). И, уж конечно, крупная победа "Шахтера" не обсуждается.
"Ингулец" и "Черноморец", по идее, должны были бы выиграть свои поединки скромнее, тогда как "Заря" у "Ворсклы" - увереннее.
Единственным очевидно нелогичным исходом игры стало поражение "Миная", который, в принципе, заслуживал победы надо "Львовом".
Судейство. Имеет смысл напомнить, что эту рубрику ведет мой коллега Юстас. Он не относится к "священным коровам" украинского арбитража, но является профессиональным футбольным арбитром. И поэтому приступает к делу ответственно, стараясь охватывать максимально возможный спектр матчей различного уровня, и при этом не отстать от веяний времени. Проживая уже двадцать лет в Германии, он дистанцирован от наших реалий, и практически равноудален от клубных предпочтений.
Наиболее спорным судейским решением тура, на его взгляд, было назначение пенальти, который принес победу "Заре" над "Ворсклой" (рефери – Арановский): "Может то, что рука шла по направлению к мячу? Я бы не ставил. Но сейчас критерии настолько размыты, что говорить что-то категорично нельзя".
Эпизод из этого же матча: 16-я минута – 1:0, пенальти на Степанюке в ворота "Зари". "Это новые тенденции. Раньше, если игрок пробивал, то момент заигран. Или сыграл в мяч, а потом уже было все равно. Сейчас эпизод рассматривается до конца. Классический пример в игре ЧМ Бельгия - Аргентина. Куртуа играет в мяч кулаком, и, опускаясь, задел тем же кулаком Месси. ВАР и пенальти".
Не собирался трогать фрагменты игры "Динамо" с "Ингульцом", но удивила бурная реакция по типу: много шума из ничего. Поэтому снова на связи Юстас.
12-я минута, 0:1: "Борьба корпус в корпус: тут, возможно, сыграли свою роль современные тенденции – не свистеть мелкие толчки (не забываем, что Монзуль -ФИФочкА). Это явно прослеживается во всех ведущих лигах. Плюс был ВАР. Претензии беспочвенны. Позже смотрел лобовую игру 2-й бундеслиги.1-3 места, Дармштадт – Хайденхайм. Момент один в один. Играть, передача в центр – гол. Игра закончилась 1:0".
43-я минута, 0:2: "Нечего обсуждать. Рука внизу, естественное положение, близкое расстояние".
Второй гол "Днепра-1", забитый Довбиком из предполагаемого офсайда на 58-й минуте, предлагаю не обсуждать, ввиду того что нет четкого стоп-кадра с офсайдной камеры и с нарисованной линией. Хотя, пытаясь что-то рассмотреть, ориентируясь на полоски газона, могу сказать, что мои глаза "вне игры" там не обнаружили.
Таким образом, единственной пострадавшей от судейства командой в туре (да и то не факт), по нашему мнению, могла бы считаться "Ворскла".
Везение. Однозначно повезло "Львову": он мог уступать в счете еще в середине первого тайма, но удар Вишневского отразила перекладина. В итоге же львовяне еще и выиграли.
Эта же верхняя штанга парировала удар Прядуна на 58-й минуте, когда вперед мог выйти "Металлист", в итоге уступивший "Руху". Фортуна в этом туре полюбила львовских.
Не так все просто было в случае с "Зарей". На 35-й минуте Русин мог сократить отрыв от "Ворсклы" до 1:2, но угодил в крестовину ворот. Однако в компенсированное время должок был возвращен с лихвой: сначала тот же Русин сравнял счет лишь с помощью рикошета, а затем был упомянутый выше пенальти. Даже сочтя его законным, не забудем, что он стал возможен только благодаря несчастному для полтавчан случаю: рука Хрипуна нашла мяч, который не видели его глаза. Так что везунчик тура, пожалуй, таки "Заря".
Личности. Лично мне больше всех запомнился Третьяков – душа атак "Александрии". Микитышин из "Кривбасса", помимо голевого ассиста, постоянно угрожал воротам в течение десяти минут, которые, по сути, и потрясли "Колос". Наравне с ним был заметен и днепрянин Довбик, но больше до перерыва – не считая гола. В число самых ярких включил бы также Климчука из "Руха".
Заслуживают упоминания: Бондаренко и Зубков из "Шахтера", Сефери из "Ворсклы", Мирошниченко из "Александрии" и Гучек из "Черноморца". А кроме них – еще донецкий Траоре, луганские Бражко и Русин, александрийский Мустафаев.
Здорово вышли на замену Герреро в "Заре" и Панасенко в "Металлисте".
Вратари, как по мне, почти не блистали. Полтавчанин Исенко спасал свои ворота четыре-шесть раз, при этом трижды пропустив. Три-четыре зачетных сэйва насчитал у Волынца из "Колоса".
Симпатии. Больше всех на атаку для зрителя играла "Заря". Конечно, ее к этому обязывало положение, и нужного результата она добилась лишь под занавесочку. Но это не отменяет дюжины созданных ею моментов у ворот соперника, согревших зрительскую душу. Даже у "Шахтера" шансов было меньше, при семи-то голах. А третьим, достаточно неожиданно, назвал бы "Рух".
После них идут "Александрия" с "Днепром-1", подарившие нам яркий футбольный спектакль. Затем порадовали "Кривбасс" и "Ингулец". Итого почти половина команд лиги. Хотите половину? Ну, добавим сюда еще "Черноморец".
Единственный, кто полностью разочаровал впереди, был "Львов". Но тут вступает в силу правило: победителей не судят. "Металлист 1925"? У него хватало шансов. Правда, лишь после того как "Шахтер" ослабил хватку. "Динамо"? Среднюю норму выбрало, а я, в отличие от вас, уже не питаю больших иллюзий в отношении команды Луческу.
Таблица. "Шахтер" догнал "Днепр-1". И, судя по последним матчам, вскоре должен его обойти. Увы, то, что мы увидели в Лиге конференций, отражает объективное игровое состояние команды Кучера: сегодня она пока не конкурентна в борьбе за чемпионство. Тогда как команда Йовичевича постепенно выходит на график былого "Ахметико Минейро".
В борьбе за "бронзу" "Заря" обогнала "Динамо", а "Александрия" немножко к нему приблизилась, имея при этом матч в запасе.
"Ингулец" покинул "зону риска", имея ту же игру в запасе. С такой же опцией в десятке лучших располагается "Рух". Тогда как "Металлист 1925" и "Ворскла" уже в пределах досягаемости от четверки аутсайдеров. "Верес" - тем паче.
"Черноморец" поднялся, а "Металлист" опустился в зону плей-офф за право остаться в УПЛ. "Минай" уже в зоне вылета, опережая выигравший у него "лобовуху" "Львов" всего на два очка. К тому же у львовян на матч меньше. Короче, здесь все плотно и тесно – интриги, хоть отбавляй.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|15
|11
|3
|1
|33-12
|+21
|36
|2
|Шахтер
|15
|11
|3
|1
|40-12
|+28
|36
|3
|Заря
|16
|9
|4
|3
|35-24
|+11
|31
|4
|Динамо
|16
|9
|3
|4
|24-15
|+9
|30
|5
|ФК Александрия
|15
|7
|5
|3
|28-24
|+4
|26
|6
|Кривбасс
|16
|6
|3
|7
|12-16
|-4
|21
|7
|Колос
|16
|5
|5
|6
|14-19
|-5
|20
|8
|Металлист 1925
|16
|4
|7
|5
|16-27
|-11
|19
|9
|Ворскла
|16
|5
|3
|8
|20-23
|-3
|18
|10
|Рух
|15
|4
|5
|6
|19-23
|-4
|17
|11
|Верес
|16
|5
|2
|9
|18-23
|-5
|17
|12
|Ингулец
|15
|4
|4
|7
|14-18
|-4
|16
|13
|Металлист
|16
|4
|4
|8
|16-25
|-9
|16
|14
|Черноморец
|16
|3
|5
|8
|13-21
|-8
|14
|15
|ФК Минай
|16
|3
|5
|8
|11-20
|-9
|14
|16
|ФК Львов
|15
|3
|3
|9
|10-21
|-11
|12
Анонсы. Гвоздь программы следующего тура: "Днепр-1" - "Динамо". Тут комментарии излишни.
Также будет любопытно, что сумеет противопоставить "Шахтеру" приободрившийся "Кривбасс" - насколько фаворит сильнее команды Вернидуба?
"Ингулец" - "Металлист": борьба на границе зоны плей-офф с первой лигой.
Таковы три поединка, которым отдал бы предпочтение лично я. Хотя по-своему интересны пока и все остальные. К примеру, какой футбол возобладает во встрече самой зрелищной "Зари" с самым незрелищным "Львовом"?
А главное, незашоренный фанатизмом зрительский глаз первый тур весны таки-порадовал. Потому я и назвал его, на моей памяти всего лишь второй раз за всю историю своих обзоров УПЛ, Туром Доброй Надежды. Так держать, если, конечно, получится.
Да, и хотелось бы, чтобы "Шахтер" не слишком отрывался от коллектива. Но для этого коллективу нужно не ждать милостей от природы, а чтобы сам он был в состоянии, как говорили раньше, "дать оторваться" чемпиону.
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