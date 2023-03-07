Шаран: Они настоящие рашисты, их нужно уничтожить

Главный тренер " Миная " Владимир Шаран на пресс-конференции после матча со "Львовом" (0:1 )вспомнил ужасный инцидент с хладнокровным расстрелом нашего военнопленного, который стоя перед врагом, сказал "Слава Украине".

– То, что я увидел – это ужас. Очень тяжело на это смотреть. Человека расстреляли за слова "Слава Украине" . Это боль для каждого украинца. Наши военные будут мстить. Это видео должно оставаться в голове каждого украинца. Должны помнить все кровавые преступления россиян. Они настоящие рашисты. Их нужно уничтожить и наши военные делают это каждый день. Наша задача – помогать чем можем. Донатить на армию, поддерживать волонтеров, не умалчивать военные преступления врага. Это должен понимать каждый из нас. россия хочет уничтожить украинский народ так же, как они казнили нашего военного.

– После таких видео не возникает опустошения?

– Каждый по-своему это переносит, но это однозначно тяжело. Накануне я видел еще одно видео, где наших ребят расстреливает зашедший с тыла рашист. Наверное, он был переодет в нашу форму, потому что ребята кричали, что они свои, но их просто хладнокровно убили. Очень тяжело смотреть такие видео. Отходить от увиденного достаточно сложно.

Ужасны также видео массированных обстрелов наших домов. Когда люди ночью просто спят в своих квартирах и гибнут после попадания ракет в жилой дом. Я искренне благодарен всем работникам ГСЧС, которые первыми приходят на спасение и достают из-под завалов наших людей. Они определенно герои. Мы все благодарны за их тяжелый труд.

Мы уже давно все поняли, что сейчас главное – победа и мир в Украине. Футбол выходит на второй план, мягко говоря. Пытаешься настроить себя на игру, но всегда мысленно держишь войну. Мы все равно должны выполнять свои обязанности – выходить на поле ради людей, которые смотрят футбол, болеют за наш клуб. Мы действительно стремились к победе во Львове.