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Хавбек Ингульца: Мы ничего пока не понимаем и уверены, что все решится в последних турах

Премьер-лига
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Борьба за выживание будет интересной

Хавбек Ингульца: Мы ничего пока не понимаем и уверены, что все решится в последних турах

ФК Ингулец

Новина українською

Хавбек "Ингульца" Владислав Клименко не согласен с тем местом, которое команда занимает в турнирной таблице.

"Полагаю, "Ингулец" недооценен в турнирном плане. Мы все время играли в равный с нашими соперниками футбол – то 1:0, то 0:1, то 1:2, то 1:1… Это значит, что мы по игре мало кому уступали. У нас есть возможность еще прогрессировать и набирать очки.

Мы также ничего пока не понимаем и уверены, что в последних турах только все решится. Из увиденного – хочется, чтобы кто-то пошатнул монополию грандов. Возможно, "Днепр-1" сможет вмешаться, как третья сила. Что касается бомбардиров – Довбик давно уже в лидерах нашего футбола, заслужил титул. Но что-то мне подсказывает, что Буяльский из "Динамо" сможет всерьез сразиться за звание лучшего бомбардира.

А что касается вылета… Одно могу сказать уверенно – мы все сделаем, чтобы "Ингулец" сохранил прописку в УПЛ. У нас верят, нас поддерживают. Мы должны оправдать доверие", – признался Клименко.

Напомним, что в турнирной таблице "Ингулец" занимает 12-е место с 16-ю очками.

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В статье: Ингулец (Петрово) Владислав Клименко
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