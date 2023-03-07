Шаран: В Минае какая-то эпидемия. Перед матчем со Львовом заболел даже врач

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран рассказал, почему его команда проиграла "Львову" (0:1) в матче 16-го тура УПЛ.

"Удивляюсь тому факту, что "Минай" до сих пор ни разу не смог победить "Львов" в УПЛ. Мы ехали за победой, настраивались на положительный результат, несмотря на непредвиденные кадровые потери, с которыми мы столкнулись накануне самой игры. У нас прооперировали Германа Пенькова с аппендицитом. В день игры заболели Назарий Воробчак, Богдан Чуев, Александр Мельник. Олега Горина пришлось поменять по ходу игры, потому что он не мог продолжать из-за сильной головной боли. Он пропустил день тренировки по болезни. В команде какая эпидемия.

Антон Байдал не приехал на игру из-за температуры. У Александра Кемкина такое же состояние, поэтому пришлось брать вратаря с U19. Сейчас с температурой Дмитрий Немчанинов, Даниил Колесник, Игорь Гончар, Михаил Шишко. Всё очень серьезно. Заболел даже врач. И все это в преддверии самой игры. Потому пришлось быстро менять тактическую схему. Впервые за время работы в "Минае" мы только утром решили играть в три центральных защитника с двумя латералями, двумя опорными и в три нападающих. Не хватало игроков на флангах, потому усилили центральную ось. И получилось довольно неплохо, ведь мы, по-моему, полностью переиграли "Львов". Были четыре, наверное, 100-процентные возможности. Лучшие моменты были у Сергея Петько и Егора Твердохлеба, но, к сожалению, мы не забили. А единственный удар в створ наших ворот завершился голом соперника.

Очень тяжело было смотреть в лицо ребят в раздевалке. Но мы пожали всем руки, поблагодарили за игру. Они выполнили все требования тренерского штаба. Нужно было реализовать создавшиеся моменты, тогда мы бы точно победили. Сейчас нам важно, чтобы ребята поправились, и тогда мы сможем рассчитывать на хорошую игру против "Александрии", - сказал Шаран.