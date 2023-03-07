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Вернидуб: По приезду в Украину пошел в военкомат и меня мобилизовали в артиллерийский дивизион

Премьер-лига
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Коуч Кривбасса рассказал о своем пути на войне

Вернидуб: По приезду в Украину пошел в военкомат и меня мобилизовали в артиллерийский дивизион

twitter.com/VZverov

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" и военнослужащий ВСУ Юрий Вернидуб в интервью Sky Sports рассказал о работе во время войны.

– Что вы помните первый день нападения рашистов на Украину?

- 24 февраля в 4:30 утра я был в Португалии с "Шерифом" на ответном матче 1/16 Лиги Европы против "Браги". Позвонил по телефону сын и сообщил, что началась война. Это меня очень взволновало, и тогда мне было уже не до футбола. Хотя нужно было работать, это я и делал. Но мнение о том, что по возвращении командой в Молдову, я уеду домой, в Украину, меня уже не покидала.

- Расскажите о пути главного тренера команды-участника Лиги Европы к военнослужащему ВСУ.

– Это зов сердца. Я – гражданин Украины. Все мои родные и близкие тогда были в Запорожье. Я думал только о них в тот момент. Для себя понимал, что мой долг – быть в родной Украине в тяжелое для страны время. По приезду пошел в военкомат и меня мобилизовали в артиллерийский дивизион. У меня два сына, двое внуков. Решил так, что лучше я уйду, чем мои сыновья и внуки.

- Проходили ли в прошлом какую-то военную подготовку?

– Когда был молодым, служил в спортивной роте по своей специальности футболиста. Был такой клуб СКА Львов. Действительно, знал, как стрелять, как обращаться с оружием. Но никогда не был артиллеристом. Сказал, что пойду туда, куда скажете, где я буду полезен. Мы делали и делаем все, чтобы как можно скорее пришла наша победа. Хотим быть свободной нацией, свободным народом по-прежнему. Другого пути я не вижу.

Как можем помогаем нашим ребятам на передовой. У меня очень много друзей по разным направлениям. Весь ФК "Кривбасс" помогает нашим бойцам. Поэтому понимаем, что без помощи им очень трудно. Все вместе ждем нашу победу, с нашими ВСУ. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить США, Великобританию, другие страны за ту помощь, которую оказывают нашим ребятам, нашим ВСУ. Эта помощь очень нужна, чтобы выгнать врага из украинской земли.

- Проведение чемпионата Украины по футболу во время войны доказательство того, что украинцы – несгибаемая нация?

– Украинцы – очень сильная нация. Не только футбол сейчас живет в Украине, но и другие виды спорта. В такое тяжелое время украинцам нужно переключаться на что-то другое, отвлекаться. Это позволяет людям увидеть то, что они хотят видеть. Спасибо нашей стране, нашим людям, нашим ВСУ за то, что они позволяют нам, футболистам и тренерам заниматься любимым делом. Респект и уважение за это нашим ВСУ.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) война с россией
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Источник:
ФК Кривбас

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