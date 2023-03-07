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Шахтер в пятый раз в своей истории победил в чемпионате Украины с разницей в семь мячей
Пострадал Металлист 1925
Фото: ФК Шахтар Донецьк
На выходных донецкий "Шахтер" в рамках 16-го тура УПЛ уничтожил харьковский "Металлист 1925" 7:0. Эта победа стала для "горняков" пятой в чемпионатах Украины с разницей в семь мячей.
Ранее с такой разницей "Шахтер" побеждал "Арсенал" (Киев), "Николаев", "Ниву" (Тернополь) и "Металлист".
В то же время, как сообщает телеграмм-канал "УПЛ жива", это не рекорд "Шахтера". Рекорд – это победа "Шахтера" с разницей в восемь мячей. Такие были против "Металлиста" и "Торпедо".
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