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Шахтер в пятый раз в своей истории победил в чемпионате Украины с разницей в семь мячей

Премьер-лига
(1 голосов)

Пострадал Металлист 1925

Шахтер в пятый раз в своей истории победил в чемпионате Украины с разницей в семь мячей

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
Новина українською

На выходных донецкий "Шахтер" в рамках 16-го тура УПЛ уничтожил харьковский "Металлист 1925" 7:0. Эта победа стала для "горняков" пятой в чемпионатах Украины с разницей в семь мячей.

Ранее с такой разницей "Шахтер" побеждал "Арсенал" (Киев), "Николаев", "Ниву" (Тернополь) и "Металлист".

В то же время, как сообщает телеграмм-канал "УПЛ жива", это не рекорд "Шахтера". Рекорд – это победа "Шахтера" с разницей в восемь мячей. Такие были против "Металлиста" и "Торпедо".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
УПЛ жива

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