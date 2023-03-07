Шахтер в пятый раз в своей истории победил в чемпионате Украины с разницей в семь мячей

На выходных донецкий "Шахтер" в рамках 16-го тура УПЛ уничтожил харьковский "Металлист 1925" 7:0. Эта победа стала для "горняков" пятой в чемпионатах Украины с разницей в семь мячей.

Ранее с такой разницей "Шахтер" побеждал "Арсенал" (Киев), "Николаев", "Ниву" (Тернополь) и "Металлист".

В то же время, как сообщает телеграмм-канал "УПЛ жива", это не рекорд "Шахтера". Рекорд – это победа "Шахтера" с разницей в восемь мячей. Такие были против "Металлиста" и "Торпедо".