Футболист Кривбасса приступил к индивидуальным тренировкам

Защитник "Кривбасса" Дмитрий Семенов приступил к беговой работе вместе с командой, сообщает пресс-служба криворожан.

23-летний футболист будет продолжать реабилитацию после травмы колена по индивидуальной программе.

В ноябре Семенов перенес операцию из-за разрыва передней крестообразной связки. В первой половине текущего сезона он успел сыграть восемь матчей, результативными действиями не отличился.

К слову, в октябре 2022 года он продлил соглашение с "Кривбассом".

Фото: ФК Кривбас