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Футболист Кривбасса приступил к индивидуальным тренировкам
Осенью он перенес операцию
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Дмитрий Семенов приступил к беговой работе вместе с командой, сообщает пресс-служба криворожан.
23-летний футболист будет продолжать реабилитацию после травмы колена по индивидуальной программе.
В ноябре Семенов перенес операцию из-за разрыва передней крестообразной связки. В первой половине текущего сезона он успел сыграть восемь матчей, результативными действиями не отличился.
К слову, в октябре 2022 года он продлил соглашение с "Кривбассом".
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