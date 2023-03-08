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Футболист Кривбасса приступил к индивидуальным тренировкам

Премьер-лига
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Осенью он перенес операцию

Футболист Кривбасса приступил к индивидуальным тренировкам

Фото: ФК Кривбас

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Защитник "Кривбасса" Дмитрий Семенов приступил к беговой работе вместе с командой, сообщает пресс-служба криворожан.

23-летний футболист будет продолжать реабилитацию после травмы колена по индивидуальной программе.

В ноябре Семенов перенес операцию из-за разрыва передней крестообразной связки. В первой половине текущего сезона он успел сыграть восемь матчей, результативными действиями не отличился.

К слову, в октябре 2022 года он продлил соглашение с "Кривбассом".

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Футболист Кривбасса приступил к индивидуальным тренировкам - изображение 1Футболист Кривбасса приступил к индивидуальным тренировкам - изображение 2
Фото: ФК Кривбас
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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Дмитрий Семенов
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