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"Я пообещал Азербайджану". Хавбек Александрии мог оказаться в сборной Украины U-21
Эмиль Мустафаев - об отказе от предложения УАФ
Фото: ФК Олександрія
21-летний полузащитник "Александрии" Эмиль Мустафаев рассказал, как мог оказаться в молодежной сборной Украины.
– Вы сыграли два матча за молодежную сборную Азербайджана. Не было ли у вас предложения от УАФ быть заигранным за молодежную сборную Украины?
– Было такое предложение. Я отказался, потому что от Ассоциаций футбольных федераций Азербайджана инициатива пришла раньше. Мы договорились, что я буду играть за их команду, просто уже было поздно. Это было в прошлом году, зимой.
Я уже должен был вылетать в Азербайджан, мне позвонили из УАФ и предложили поехать в расположение молодежной сборной. Но я уже пообещал Азербайджану и остался верным своему слову.
– Но я правильно понимаю, что вы родились в Украине?
– Да, совершенно верно, - рассказал Мустафаев в интервью FanDay.
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