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"Я пообещал Азербайджану". Хавбек Александрии мог оказаться в сборной Украины U-21

Премьер-лига
(1 голосов)

Эмиль Мустафаев - об отказе от предложения УАФ

"Я пообещал Азербайджану". Хавбек Александрии мог оказаться в сборной Украины U-21

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

21-летний полузащитник "Александрии" Эмиль Мустафаев рассказал, как мог оказаться в молодежной сборной Украины.

– Вы сыграли два матча за молодежную сборную Азербайджана. Не было ли у вас предложения от УАФ быть заигранным за молодежную сборную Украины?

– Было такое предложение. Я отказался, потому что от Ассоциаций футбольных федераций Азербайджана инициатива пришла раньше. Мы договорились, что я буду играть за их команду, просто уже было поздно. Это было в прошлом году, зимой.

Я уже должен был вылетать в Азербайджан, мне позвонили из УАФ и предложили поехать в расположение молодежной сборной. Но я уже пообещал Азербайджану и остался верным своему слову.

– Но я правильно понимаю, что вы родились в Украине?

– Да, совершенно верно, - рассказал Мустафаев в интервью FanDay.

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В статье: Украина U-21 Азербайджан ФК Александрия
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