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Мустафаев: С приходом Ротаня в Александрию дисциплина стала жестче
Футболист - о взаимодействии с новым тренером
Фото: ФК Олександрія
Полузащитник "Александрии" Эмиль Мустафаев поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера команды Руслана Ротаня.
– Руслан Ротань очень приятный в общении человек, интеллигентный и воспитанный. В тренировочном процессе он может гаркнуть или жестко высказаться? Или он предпочитает работать на мягких методиках?
– Нет, Руслан Петрович может жестко высказаться, если ему что-то не понравилось. Но это только нам на пользу, он же не со зла это говорит, а просто хочет, чтобы мы действовали лучше.
– С приходом Руслана Ротаня дисциплина в команде стала жестче?
– Дисциплина стала жестче, конечно. Есть пункты штрафов, совершенно элементарные вещи. Нельзя в рабочее время говорить по телефону, есть санкции за желтые и красные карточки, неспортивное поведение. С приходом Руслана Петровича в этом отношении все стало строже. Но это хорошо, это правильно, - сказал Мустафаев.
Ранее 21-летний Мустафаев рассказал, почему отказался играть за молодежную сборную Украины.
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