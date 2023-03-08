Мустафаев: С приходом Ротаня в Александрию дисциплина стала жестче

Полузащитник "Александрии" Эмиль Мустафаев поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера команды Руслана Ротаня.

– Руслан Ротань очень приятный в общении человек, интеллигентный и воспитанный. В тренировочном процессе он может гаркнуть или жестко высказаться? Или он предпочитает работать на мягких методиках?

– Нет, Руслан Петрович может жестко высказаться, если ему что-то не понравилось. Но это только нам на пользу, он же не со зла это говорит, а просто хочет, чтобы мы действовали лучше.

– С приходом Руслана Ротаня дисциплина в команде стала жестче?

– Дисциплина стала жестче, конечно. Есть пункты штрафов, совершенно элементарные вещи. Нельзя в рабочее время говорить по телефону, есть санкции за желтые и красные карточки, неспортивное поведение. С приходом Руслана Петровича в этом отношении все стало строже. Но это хорошо, это правильно, - сказал Мустафаев.

Ранее 21-летний Мустафаев рассказал, почему отказался играть за молодежную сборную Украины.