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По просьбе горняков. Матч Кривбасс - Шахтер перенесли на другое время
Дата и место проведения игры остались неизменными
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Воскресная игра 17-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Шахтером" состоится в другое время. Криворожский клуб в своих соцсетях сообщил об изменениях в расписании.
Поединок начнется в 14:00, а не в 15:00 как планировалось ранее. Отмечается. что время сместили по просьбе донецкого клуба. Дата и место проведения матча остались неизменными.
Встреча пройдет 12 марта на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Ранее сообщалось, что "Кривбасс" отказался переносить матч с “Шахтером” во Львов.
Напомним, "Шахтер" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Кривбасс" расположился на 6-й позиции.
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