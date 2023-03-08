По просьбе горняков. Матч Кривбасс - Шахтер перенесли на другое время

Воскресная игра 17-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Шахтером" состоится в другое время. Криворожский клуб в своих соцсетях сообщил об изменениях в расписании.

Поединок начнется в 14:00, а не в 15:00 как планировалось ранее. Отмечается. что время сместили по просьбе донецкого клуба. Дата и место проведения матча остались неизменными.

Встреча пройдет 12 марта на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Ранее сообщалось, что "Кривбасс" отказался переносить матч с “Шахтером” во Львов.

Напомним, "Шахтер" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Кривбасс" расположился на 6-й позиции.