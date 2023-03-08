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По просьбе горняков. Матч Кривбасс - Шахтер перенесли на другое время

Премьер-лига
(1 голосов)

Дата и место проведения игры остались неизменными

По просьбе горняков. Матч Кривбасс - Шахтер перенесли на другое время

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Воскресная игра 17-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Шахтером" состоится в другое время. Криворожский клуб в своих соцсетях сообщил об изменениях в расписании.

Поединок начнется в 14:00, а не в 15:00 как планировалось ранее. Отмечается. что время сместили по просьбе донецкого клуба. Дата и место проведения матча остались неизменными.

Встреча пройдет 12 марта на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Ранее сообщалось, что "Кривбасс" отказался переносить матч с “Шахтером” во Львов.

Напомним, "Шахтер" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Кривбасс" расположился на 6-й позиции.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
08.03.2023 в 15:55
А что это меняет?? Кривбасс вздует нешахтеров на раз-два-три
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0
-1
aleks68
08.03.2023 в 16:01
отсосёшь и захлебнёшься вместе с кривбассом лопух
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0
aleks68
08.03.2023 в 16:31
какая выгода шахтёру переносить матч на час раньше?если будут играть как надо поимеют твой .....кривбасс во все дыры.
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0
0

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