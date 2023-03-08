"Если ни с кем из россиян не подеремся, то сборы провалены". Сикан рассказал, как "вырубил" россиянина в Турции

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан рассказал о нашумевшей истории его драки с россиянином на сборах донецкой команды этой зимой в Турции. По словам Сикана, которые он сказал клубному Youtube-каналу, россиянин неоднократно провоцировал представителей донецкого клуба.

"Это такая затяжная история. Я шел с Ромой, который занимается [в клубе] обувью. Мы собирались играть в бильярд. Какой-то мужчина шел с детьми, женщиной. Он увидел, что мы из "Шахтера", из Украины. И крикнул: "Красно-белый "Спартак" - чемпион". Я сначала не услышал. Мне об этом Рома сказал. Я уже собирался к нему идти, но Рома остановил: зачем, там дети стоят.

Я еще в начале сборов говорил: если я до конца сборов ни с кем из россиян не подеремся, то считайте, что сборы провалены.

Позже мы просто стояли, общались. Слышали, что кто-то на русском разговаривал. Я посмотрел – это та же компания. Петрович мне сказал, что он от них отсел, потому что была бы драка.

Я был уже на низком старте. Потому что быдлота. Я не позволю, чтобы так поступали, когда мы в отеле.

Он пошел со своими друзьями и женщинами к себе в номер. Он видел, что мы сидим в стороне. И выкрикнул снова: "Спартак" – чемпион, Россия – форева".

Я сразу встаю, подхожу к нему. Слово за слово. Даю ему пощечину, он падает на плитку. Попытался подняться, у него не получилось. А еще через день их вообще выгнали из гостиницы", - сказал Сикан.