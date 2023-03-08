Хавбек Александрии Мустафаев: В детстве у меня была одна футболка – это Жадсон. Хоть он и не был моим кумиром

21-летний полузащитник " Александрии " Эмиль Мустафаев вспомнил о своем детстве и о том, как он начинал играть в футбол.

– Каким было ваше детство? Где вы начинали играть в футбол?

– Я родился в Кировограде, сейчас – Кропивницкий. А в футбол играл в детско-юношеской спортивной школе.

– С кем из тех, против кого вы играете сейчас, вы пересекались тогда, в детском футболе?

– Честно – таких людей нет. Я тогда играл в Первой лиге, а большинство ребят были в Высшей.

– В моем детстве у многих пацанов во дворе кумиром был Андрей Шевченко, все носили футболку Милана с 7-м номером на спине. А какую футболку носили вы?

– У меня была одна футболка в детстве – это Жадсон. Он не был моим кумиром, но мне родители купили эту футболку, чтобы я ходил в ней на тренировки. Я запомнил, что у него был 8-й номер.

– А по игровым характеристикам что-то переняли у Жадсона или ограничились только футболкой?

– Наверное, ограничилось только футболкой (смеется).