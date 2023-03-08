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Хавбек Александрии Мустафаев: В детстве у меня была одна футболка – это Жадсон. Хоть он и не был моим кумиром
Просто подарили родители
Фото: ФК Александрия
21-летний полузащитник "
– Каким было ваше детство? Где вы начинали играть в футбол?
– Я родился в Кировограде, сейчас – Кропивницкий. А в футбол играл в детско-юношеской спортивной школе.
– С кем из тех, против кого вы играете сейчас, вы пересекались тогда, в детском футболе?
– Честно – таких людей нет. Я тогда играл в Первой лиге, а большинство ребят были в Высшей.
– В моем детстве у многих пацанов во дворе кумиром был Андрей Шевченко, все носили футболку Милана с 7-м номером на спине. А какую футболку носили вы?
– У меня была одна футболка в детстве – это Жадсон. Он не был моим кумиром, но мне родители купили эту футболку, чтобы я ходил в ней на тренировки. Я запомнил, что у него был 8-й номер.
– А по игровым характеристикам что-то переняли у Жадсона или ограничились только футболкой?
– Наверное, ограничилось только футболкой (смеется).
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