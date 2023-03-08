Ракицкий вошел в команду недели FIFA 23

Защитник " Шахтера " Ярослав Ракицкий оказался в команде недели в симуляторе FIFA 23.

Разработчики оценили действия 33-летнего защитника в матче УПЛ против "Металлиста 1925" (7:0), в котором он отметился голом и ассистом.

Украинец получил специальную карточку "in-form" с улучшенными показателями - рейтинг Ракицкого с апгрейдом – 84.

Напомним, что после возвращения Ракицкого в "Шахтер" этой зимой защитник успел провести за "горняков" два матча.