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Ракицкий вошел в команду недели FIFA 23

Премьер-лига
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Ярослав отличился в матче с Металлистом 1925

Ракицкий вошел в команду недели FIFA 23

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий оказался в команде недели в симуляторе FIFA 23.

Разработчики оценили действия 33-летнего защитника в матче УПЛ против "Металлиста 1925" (7:0), в котором он отметился голом и ассистом.

Украинец получил специальную карточку "in-form" с улучшенными показателями - рейтинг Ракицкого с апгрейдом – 84.

Напомним, что после возвращения Ракицкого в "Шахтер" этой зимой защитник успел провести за "горняков" два матча.

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) FIFA 23
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