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Ракицкий вошел в команду недели FIFA 23
Ярослав отличился в матче с Металлистом 1925
shakhtar.com
Защитник "
Разработчики оценили действия 33-летнего защитника в матче УПЛ против "Металлиста 1925" (7:0), в котором он отметился голом и ассистом.
Украинец получил специальную карточку "in-form" с улучшенными показателями - рейтинг Ракицкого с апгрейдом – 84.
Напомним, что после возвращения Ракицкого в "Шахтер" этой зимой защитник успел провести за "горняков" два матча.
Next-level match winners ➕ Game-changing defensive stands ???????? #TOTW 1️⃣9️⃣ has landed in #FUT.#FIFA23 pic.twitter.com/lmllqPn0mT— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 8, 2023
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