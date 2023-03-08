Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сикан: На стажировке в ПСЖ меня называли Неймаром
Было это еще в юности игрока
Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан в эфире клубного Youtube-каналу горняков поделился воспоминаниями о том, как в юности он проходил стажировку в Европе.
- В юности ты проходил стажировку в "Вильярреале", что это был за опыт?
- И в "ПСЖ" был на стажировке, и в "Вильярреале". Это был недельный цикл тренировок, ничего такого, там просто тренировки, в "Вильярреале" двусторонку еще играл.
- А как туда попадают вообще?
- Честно, сам не понимаю, как я туда попал. Мне сказали лететь на стажировку с "Вильярреалом", потом - в "ПСЖ". Я прилетел во Францию с мамой, и ничего такого - база, есть женский футбол, американский. Там U-19, U-21, все играют.
Ничего такого, там просто берут больше афроамериканцев и тренируют их. Ну, тренировки такие же, разницы никакой, они не сильнее той академии, которая была тогда у меня в "Карпатах". В "ПСЖ" меня тогда называли Неймаром.
А вот школу "Вильярреала" я вообще не понял, у них там просто большая академия, и туда приезжают со всего мира. Конечно, они могут выращивать футболистов. Когда со всего мира приедут в "Карпаты", но не будут приезжать же...
Если у нас в Украине бросают мяч и маленькие дети занимаются чем хотят, то там объясняют, чтобы один давал передачу туда, другой бежал за спину. Они играют в футбол три на три и все время так делают.
Популярное сейчас
- Винницкая Нива минимально уступает представителю УПЛ. Таблица спаррингов клубов Второй лиги
- Шахтер против Базеля в заочной борьбе – как основа. Но и Турция активна в Таблице коэффициентов
- Олег Федорчук: Я огорчен поведением Петракова, но не удивлен
- Ушел из жизни бывший игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО