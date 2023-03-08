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Сикан: На стажировке в ПСЖ меня называли Неймаром

Премьер-лига
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Было это еще в юности игрока

Сикан: На стажировке в ПСЖ меня называли Неймаром

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан в эфире клубного Youtube-каналу горняков поделился воспоминаниями о том, как в юности он проходил стажировку в Европе.

- В юности ты проходил стажировку в "Вильярреале", что это был за опыт?

- И в "ПСЖ" был на стажировке, и в "Вильярреале". Это был недельный цикл тренировок, ничего такого, там просто тренировки, в "Вильярреале" двусторонку еще играл.

- А как туда попадают вообще?

- Честно, сам не понимаю, как я туда попал. Мне сказали лететь на стажировку с "Вильярреалом", потом - в "ПСЖ". Я прилетел во Францию с мамой, и ничего такого - база, есть женский футбол, американский. Там U-19, U-21, все играют.

Ничего такого, там просто берут больше афроамериканцев и тренируют их. Ну, тренировки такие же, разницы никакой, они не сильнее той академии, которая была тогда у меня в "Карпатах". В "ПСЖ" меня тогда называли Неймаром.

А вот школу "Вильярреала" я вообще не понял, у них там просто большая академия, и туда приезжают со всего мира. Конечно, они могут выращивать футболистов. Когда со всего мира приедут в "Карпаты", но не будут приезжать же...

Если у нас в Украине бросают мяч и маленькие дети занимаются чем хотят, то там объясняют, чтобы один давал передачу туда, другой бежал за спину. Они играют в футбол три на три и все время так делают.

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В статье: Шахтер (Донецк) Вильярреал Пари Сен-Жермен (Париж) Даниил Сикан
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Источник:
Трибуна

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