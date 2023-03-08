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Соломон летом вернется в Шахтер, - Романо

Премьер-лига
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А дальше уже будет решаться судьба игрока

Соломон летом вернется в Шахтер, - Романо

Фото: Fulham Football Club

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Манор Соломон, который сейчас играет в аренде в "Фулхэме", по окончанию аренды этим летом вернется в донецкий клуб.

Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Также Романо пишет о том, что за Соломоном следят много европейских клубов, которые, вероятно, летом будут вести переговоры с "Шахтером" по игроку.

Отметим, что сейчас вингер проводит ударный отрезок - забил 5 голов в последних 5 играх за "Фулхэм", четыре в Премьер-лиге и один в Кубке Англии.

Напомним, Манор покинул "Шахтер" по новому правилу ФИФА. Действующее соглашение с клубом рассчитано до 31 декабря 2023, а летом он сможет подписать предварительный контракт с другой командой.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фулхэм (Лондон) Манор Соломон
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