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Соломон летом вернется в Шахтер, - Романо
А дальше уже будет решаться судьба игрока
Фото: Fulham Football Club
Хавбек "
Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Также Романо пишет о том, что за Соломоном следят много европейских клубов, которые, вероятно, летом будут вести переговоры с "Шахтером" по игроку.
Отметим, что сейчас вингер проводит ударный отрезок - забил 5 голов в последних 5 играх за "Фулхэм", четыре в Премьер-лиге и один в Кубке Англии.
Напомним, Манор покинул "Шахтер" по новому правилу ФИФА. Действующее соглашение с клубом рассчитано до 31 декабря 2023, а летом он сможет подписать предварительный контракт с другой командой.
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