Герреро: Приехал в Зарю с миссией забивать голы

Нападающий луганской "Зари" Эдуардо Герреро поделился первыми впечатлениями от пребывания в новой команде и стране.

"Чувствую себя счастливым, рад быть в команде. Приехал с миссией забивать голы. Мне здесь очень нравится, и хотел бы помогать этой команде.

Конечно, слышал о ситуации в Украине, но решил приехать сюда, потому что заинтересован играть в этой команде.

Для меня нет проблемы сыграть на любом из флангов или в центре, но наиболее комфортно чувствую себя на острие атаки", — сказал Герреро.