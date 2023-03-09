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Герреро: Приехал в Зарю с миссией забивать голы
Легионер рассказал о переходе в луганский клуб
Фото: ФК Зоря Луганськ
Нападающий луганской "Зари" Эдуардо Герреро поделился первыми впечатлениями от пребывания в новой команде и стране.
"Чувствую себя счастливым, рад быть в команде. Приехал с миссией забивать голы. Мне здесь очень нравится, и хотел бы помогать этой команде.
Конечно, слышал о ситуации в Украине, но решил приехать сюда, потому что заинтересован играть в этой команде.
Для меня нет проблемы сыграть на любом из флангов или в центре, но наиболее комфортно чувствую себя на острие атаки", — сказал Герреро.
В футболке "Зари" панамец сыграл один матч (против "Ворсклы" 3:2) и оформил одну результативную передачу.
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