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Герреро: Приехал в Зарю с миссией забивать голы

Премьер-лига
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Легионер рассказал о переходе в луганский клуб

Герреро: Приехал в Зарю с миссией забивать голы

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Нападающий луганской "Зари" Эдуардо Герреро поделился первыми впечатлениями от пребывания в новой команде и стране.

"Чувствую себя счастливым, рад быть в команде. Приехал с миссией забивать голы. Мне здесь очень нравится, и хотел бы помогать этой команде.

Конечно, слышал о ситуации в Украине, но решил приехать сюда, потому что заинтересован играть в этой команде.

Для меня нет проблемы сыграть на любом из флангов или в центре, но наиболее комфортно чувствую себя на острие атаки", — сказал Герреро.

В футболке "Зари" панамец сыграл один матч (против "Ворсклы" 3:2) и оформил одну результативную передачу.

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В статье: Заря (Луганск) Эдуардо Герреро
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