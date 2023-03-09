Артета отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны Реала

Главный тренер лондонского "Арсенала" Миккель Артета прокомментировал слухи о своем потенциальном переходе в мадридский "Реал".

"Как тренер, я не могу контролировать то, что обо мне пишут. Но я могу сказать, что я полностью сосредоточен на работе, которую я здесь делаю, и я очень горд и благодарен за то, что могу работать в этом футбольном клубе. И это все", - приводит слова Артеты The Sun.

Ранее в СМИ была информация, что Артета является кандидатом на должность в мадридском клубе, если Карло Анчелотти уйдет в отставку. Это произойдет, если "Реал" не выиграет ни одного трофея в этом сезоне.