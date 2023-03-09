Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны Реала
Испанец остается верен "Арсеналу"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Миккель Артета прокомментировал слухи о своем потенциальном переходе в мадридский "Реал".
"Как тренер, я не могу контролировать то, что обо мне пишут. Но я могу сказать, что я полностью сосредоточен на работе, которую я здесь делаю, и я очень горд и благодарен за то, что могу работать в этом футбольном клубе. И это все", - приводит слова Артеты The Sun.
Ранее в СМИ была информация, что Артета является кандидатом на должность в мадридском клубе, если Карло Анчелотти уйдет в отставку. Это произойдет, если "Реал" не выиграет ни одного трофея в этом сезоне.
Популярное сейчас
- Си Цзиньпин ставит на РФ. Японские СМИ объяснили происхождение и суть "мирного" плана Китая
- Шахтер - Фейеноорд. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 9 марта 2023
- Тренер играл против Динамо, в центре есть свой Пирло. Роберто Моралес о сопернике Шахтера в ЛЕ
- Вратарь Ингульца: Поворознюк пообещал, что нам будет что-то приятное за победу над Динамо
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО