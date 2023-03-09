Защитнику Зари Данченко пока запретили возвращаться к тренировкам

Защитник "Зари" Олег Данченко прошел углубленное обследования в Греции после перенесенного инфаркта на тренировке команды на зимних сборах.

Как сообщает ТаТоТаке, несмотря на положительные результаты осмотра, врачи пока не допускают 28-летнего игрока к интенсивным тренировкам и тем более занятиям в общей группе.

Для окончательного установления диагноза, скорее всего, потребуется второе обследование, после чего можно будет делать прогнозы о полноценном возвращении Олега в футбол. Первый осмотр организовывал и финансировал греческий АЕК, которому принадлежит контракт украинца.

В первом круге он принял участие во всех матчах "Зари", без результативных действий.