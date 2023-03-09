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Защитнику Зари Данченко пока запретили возвращаться к тренировкам
Скорее всего игрок пройдет еще одно обследование
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Зари" Олег Данченко прошел углубленное обследования в Греции после перенесенного инфаркта на тренировке команды на зимних сборах.
Как сообщает ТаТоТаке, несмотря на положительные результаты осмотра, врачи пока не допускают 28-летнего игрока к интенсивным тренировкам и тем более занятиям в общей группе.
Для окончательного установления диагноза, скорее всего, потребуется второе обследование, после чего можно будет делать прогнозы о полноценном возвращении Олега в футбол. Первый осмотр организовывал и финансировал греческий АЕК, которому принадлежит контракт украинца.
В первом круге он принял участие во всех матчах "Зари", без результативных действий.
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