  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитнику Зари Данченко пока запретили возвращаться к тренировкам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитнику Зари Данченко пока запретили возвращаться к тренировкам

Премьер-лига
(1 голосов)

Скорее всего игрок пройдет еще одно обследование

Защитнику Зари Данченко пока запретили возвращаться к тренировкам

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Зари" Олег Данченко прошел углубленное обследования в Греции после перенесенного инфаркта на тренировке команды на зимних сборах.

Как сообщает ТаТоТаке, несмотря на положительные результаты осмотра, врачи пока не допускают 28-летнего игрока к интенсивным тренировкам и тем более занятиям в общей группе.

Для окончательного установления диагноза, скорее всего, потребуется второе обследование, после чего можно будет делать прогнозы о полноценном возвращении Олега в футбол. Первый осмотр организовывал и финансировал греческий АЕК, которому принадлежит контракт украинца.

В первом круге он принял участие во всех матчах "Зари", без результативных действий.

Читайте такжеЗамена Данченко? Заря усилилась воспитанником Динамо
По теме
yellow-arrow
Артета отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны Реала
yellow-arrow
Генинсон - о допуске зрителей на трибуны: Идея хорошая, но тогда клубы окажутся в неравной ситуации
yellow-arrow
Герреро: Приехал в Зарю с миссией забивать голы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Олег Данченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде