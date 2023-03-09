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Русол: Если мы будем расставаться с Довбиком, то это должен быть хеппи-энд для двух сторон

Премьер-лига
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(1 голосов)

Впрочем, в клубе не оставляют надежд подписать с форвардом новый контракт

Русол: Если мы будем расставаться с Довбиком, то это должен быть хеппи-энд для двух сторон

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол заявил о том, что клуб ведет переговоры с лидером команды Артемом Довбиком о продлении контракта, который истекает в конце календарного года.

"Мы сейчас с Артемом ведем переговоры по поводу нового контракта. Надеюсь, в ближайшее время у нас будут какие-то новости. И мы это понимаем, и хорошо, что Артем понимает, что если мы будем расставаться, то это должен быть хеппи-энд для двух сторон. Думаю, мы найдем компромисс.

Факторы? Не знаю, что влияет на решение Довбика, но, думаю, тот еврокубковый турнир, где мы будем выступать, повлияет на решение", – сказал Русол.

Напомним, что украинские СМИ ранее писали о том, что сам футболист хотел бы попробовать свои силы в топовых европейских чемпионатах.

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В статье: Андрей Русол Артем Довбик СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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ts0y (Чернигов)
09.03.2023 в 17:40
Ротань: Якщо ми будемо розходитися з Довбиком, то це має бути хепі-енд для двох сторінРотань уже и спордир Днепра1, скоро один на весь футбол останется)
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