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Русол: Если мы будем расставаться с Довбиком, то это должен быть хеппи-энд для двух сторон
Впрочем, в клубе не оставляют надежд подписать с форвардом новый контракт
Фото: СК Днепр-1
Исполнительный директор "
"Мы сейчас с Артемом ведем переговоры по поводу нового контракта. Надеюсь, в ближайшее время у нас будут какие-то новости. И мы это понимаем, и хорошо, что Артем понимает, что если мы будем расставаться, то это должен быть хеппи-энд для двух сторон. Думаю, мы найдем компромисс.
Факторы? Не знаю, что влияет на решение Довбика, но, думаю, тот еврокубковый турнир, где мы будем выступать, повлияет на решение", – сказал Русол.
Напомним, что украинские СМИ ранее писали о том, что сам футболист хотел бы попробовать свои силы в топовых европейских чемпионатах.
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