Русол: Если мы будем расставаться с Довбиком, то это должен быть хеппи-энд для двух сторон

Исполнительный директор " Днепра-1 " Андрей Русол заявил о том, что клуб ведет переговоры с лидером команды Артемом Довбиком о продлении контракта, который истекает в конце календарного года.

"Мы сейчас с Артемом ведем переговоры по поводу нового контракта. Надеюсь, в ближайшее время у нас будут какие-то новости. И мы это понимаем, и хорошо, что Артем понимает, что если мы будем расставаться, то это должен быть хеппи-энд для двух сторон. Думаю, мы найдем компромисс.

Факторы? Не знаю, что влияет на решение Довбика, но, думаю, тот еврокубковый турнир, где мы будем выступать, повлияет на решение", – сказал Русол.