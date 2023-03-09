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Один из лидеров Миная может пропустить матч с Александрией

Премьер-лига
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В этом году он еще не играл

Один из лидеров Миная может пропустить матч с Александрией

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Тренер "Миная" Владимир Шаран после поражения от Львова (0:1) перечислил футболистов, у которых были / есть проблемы со здоровьем – он назвал одиннадцать фамилий. Но среди них не было Ивана Трубочкика.

Футболист, который был признан лучшим игроком "Миная" в ноябре 2022-го года, пропустил игру против "Шахтера" из-за дисквалификации. Против "Львова" не попал в заявку без публичных объяснений от тренерского штаба.

Как удалось выяснить журналистам UA-Футбол, Трубочкину досаждают проблемы с коленом. Его участие в матче с "Александрией" – под вопросом.

Матч "Минай" – "Александрия" состоится в рамках 17-го тура УПЛ в Минае в 13:00 одиннадцатого марта.

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В статье: Иван Трубочкин ФК Минай
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Источник:
УПЛ жива

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