Один из лидеров Миная может пропустить матч с Александрией

Тренер "Миная" Владимир Шаран после поражения от Львова (0:1) перечислил футболистов, у которых были / есть проблемы со здоровьем – он назвал одиннадцать фамилий. Но среди них не было Ивана Трубочкика.

Футболист, который был признан лучшим игроком "Миная" в ноябре 2022-го года, пропустил игру против "Шахтера" из-за дисквалификации. Против "Львова" не попал в заявку без публичных объяснений от тренерского штаба.

Как удалось выяснить журналистам UA-Футбол, Трубочкину досаждают проблемы с коленом. Его участие в матче с "Александрией" – под вопросом.

Матч "Минай" – "Александрия" состоится в рамках 17-го тура УПЛ в Минае в 13:00 одиннадцатого марта.