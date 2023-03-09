Усик: Когда Полесье выйдет в УПЛ, буду играть за них против Динамо

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) заявил о своем желании сыграть против "Динамо" за " Полесье " в УПЛ.

"Динамо" – команда, с которой меня познакомил мой отец, которого уже нет. Когда я пришел на стадион "Таврии", он еще не был реконструирован, скамейки, на которых сидели, были деревянные, как рельсы сложены.

Был 2001 или 2002 год, когда "Таврия" играла с "Динамо". Насколько я помню, "Таврия" тогда победила 4:3. Это безумная игра была. От отца я слышал, что это такая команда, "Динамо", по телевизору смотрел, а тут я познакомься вживую с этой командой. С тех пор я болею за этот клуб. Думаю, что это такая дань отцу, который знакомил меня со спортом. Для меня, конечно, этот клуб родной.

"Полесье", потому что Геннадий Владиславович, мой старший друг, владелец этого клуба. Я буду поддерживать этот клуб, он мне нравиться. Там крутые ребята. Не смотря на то, что там возрастные ребята, они чувствуют себя на 20 лет. Но "Динамо" в сердце.

Когда "Полесье" выйдет в Премьер-лигу, я буду играть за них в УПЛ против "Динамо", - сказал Усик.