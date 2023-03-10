Защитник Кривбасса: Анализируем слабые и сильные стороны Шахтера

Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный рассказал о подготовке команды к воскресному матчу с донецким "Шахтером" в 17 туре УПЛ.

– Данила, как команда готовится к важному матчу?

– Подготовка к "Шахтеру" идет полным ходом. Разбираем соперника, анализируем его слабые и сильные стороны. Будем играть в футбол, который хочет видеть тренер.

– Как оценишь свой дебют за "Кривбасс" во встрече с "Колосом"?

– Для меня главное, что команда победила. Очень важно выиграть в первом матче второго круга. Что касается меня, то мои действия должны оценивать тренеры, болельщики. Буду стараться, чтобы все видели мой прогресс, и я мог помогать команде.

– Защитник соперника Бондарь – капитан той сборной Украины U-20, которая стала чемпионом мира, в которой ты тоже играл. Поддерживаете ли сейчас связь с ним?

– Давно не общался с ним. В последний раз общался с другим чемпионом мира U-20, игроком "Шахтера" Кащуком, который переехал играть в Азербайджан. В целом с ребятами в хороших отношениях. Но пока каждый сконцентрирован на задачах своего клуба.

– В первом матче ты отыграл в центре защиты в паре с опытным Вернидубом.

– Да, с Виталием мы играли на сборах, поэтому неплохо чувствуем и можем подстраховать друг друга. Счастлив, что имею в паре опытного партнера, который здорово помогает. Главное, чтобы "Кривбасс" получал необходимый результат в каждом матче и у нас было хорошее взаимодействие на поле.

– Вспомнишь, когда последний раз играл против "Шахтера"?

– Да, это было в прошлом году на сборах за "Астану" (18 января 2022 года бывший клуб Даниила уступил – 0:3). Застал еще "Шахтер" Де Дзерби и с бразильцами в составе. Скажу, что тогда мы переиграли соперника в первом тайме, но все же уступили, - рассказал Бескоровайный