  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Кривбасса: Анализируем слабые и сильные стороны Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Кривбасса: Анализируем слабые и сильные стороны Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Даниил Бескоровайный - подготовке к матчу с "горняками"

Защитник Кривбасса: Анализируем слабые и сильные стороны Шахтера

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный рассказал о подготовке команды к воскресному матчу с донецким "Шахтером" в 17 туре УПЛ.

– Данила, как команда готовится к важному матчу?

– Подготовка к "Шахтеру" идет полным ходом. Разбираем соперника, анализируем его слабые и сильные стороны. Будем играть в футбол, который хочет видеть тренер.

– Как оценишь свой дебют за "Кривбасс" во встрече с "Колосом"?

– Для меня главное, что команда победила. Очень важно выиграть в первом матче второго круга. Что касается меня, то мои действия должны оценивать тренеры, болельщики. Буду стараться, чтобы все видели мой прогресс, и я мог помогать команде.

Читайте такжеКривбасс и Шахтер рассудит Монзуль: судейские назначения 17-го тура УПЛ

– Защитник соперника Бондарь – капитан той сборной Украины U-20, которая стала чемпионом мира, в которой ты тоже играл. Поддерживаете ли сейчас связь с ним?

– Давно не общался с ним. В последний раз общался с другим чемпионом мира U-20, игроком "Шахтера" Кащуком, который переехал играть в Азербайджан. В целом с ребятами в хороших отношениях. Но пока каждый сконцентрирован на задачах своего клуба.

– В первом матче ты отыграл в центре защиты в паре с опытным Вернидубом.

– Да, с Виталием мы играли на сборах, поэтому неплохо чувствуем и можем подстраховать друг друга. Счастлив, что имею в паре опытного партнера, который здорово помогает. Главное, чтобы "Кривбасс" получал необходимый результат в каждом матче и у нас было хорошее взаимодействие на поле.

– Вспомнишь, когда последний раз играл против "Шахтера"?

– Да, это было в прошлом году на сборах за "Астану" (18 января 2022 года бывший клуб Даниила уступил – 0:3). Застал еще "Шахтер" Де Дзерби и с бразильцами в составе. Скажу, что тогда мы переиграли соперника в первом тайме, но все же уступили, - рассказал Бескоровайный

По теме
yellow-arrow
Минай - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Игрок Руха: Надеемся взять реванш у Колоса за поражение в первом круге
yellow-arrow
Угадайте украинский клуб по футболистам, которые в нем играли - квиз
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Даниил Бескоровайный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckryvbas.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде