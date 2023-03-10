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Минай - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Минай - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.03.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Минай - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Обе команды в этом календарном году провели по два официальных матча, оставаясь без побед. "Минай" дважды проиграл, "Александрия" дважды сыграла вничью. Разные эмоции, но задача для коллективов сводится к одному – победить.

Каждый попытается взять свое в поединке 17-го тура. Он состоится в пригороде Ужгорода Минае, на "Минай-Арене". Начало – 11.03.2023 в 13:00.

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Прямую онлайн текстовую трансляцию матча "Минай" – "Александрия" обеспечит матч-центр UA-Футбол >>>

Видеотрансляция запланирована на видеосервисе Setanta Sports. УПЛ транслируется как на линейных каналах этой платформы, так и отдельном OTT-сервисе. Также некоторые трансляции доступны на канале YouTube. Где именно можно будет найти трансляцию матча "Минай" – "Александрия", станет известно позже.

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Трансляція матчу Минай - Олександрія
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В статье: Александрия ФК Минай
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