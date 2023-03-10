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Шахтер будет добираться на матч с Кривбассом не менее 14,5 часов

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Горняки совершат трудное путешествие

Шахтер будет добираться на матч с Кривбассом не менее 14,5 часов

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" ожидает длительная поездка в Украину после матча "Фейеноордом" (1:1) в Лиге Европы. Команда Игора Йовичевича отправилась в Кривой Рог на игру 17-го тура УПЛ против "Кривбасса". Об этом сообщает Telegram-канал клуба.

Отмечается, что "горняки" проведут в дороге не менее 14,5 часов. Ранее журналист Игорь Цыганык утверждал, что "Кривбасс" отказался переносить матч с “Шахтером” во Львов.

Позже стало известно, что встречу между командами сместили на час раньше. Напомним, поединок "Кривбасс" - "Шахтер" пройдет 12 марта на стадионе "Горняк" в Кривом Роге.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (10)
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sasha1951 (Sausalito)
10.03.2023 в 15:11
Шахтёр ЧУ. На прямую в группу. ОК. После такого везенья в ЕК, в этом сезоне, в след. будет 0-1 очко (включая Ракицкого)
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0
-4
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sasha1951 (Sausalito)
10.03.2023 в 15:15
Всегда есть баланс, если ты не Реал конечно
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0
-2
avatar
Жажа the best (Харьков)
10.03.2023 в 14:55
У солдата ВСУ Вернидуба на ватника сракицкого острые зубы. Живым сракицкий с поля не уйдет!
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0
-5
aleks68
10.03.2023 в 15:31
отсосёшь ты чучело в очередной раз.занюханный "оракул".когда-нибудь догавкаешься.пойди подмойся тупое Ч М О
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+1
-1
aleks68
10.03.2023 в 15:34
закрой .....недоношенная тварь
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+1
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
10.03.2023 в 14:48
А вообще Кривбасс мог бы пойти на встречу Шахтёру конечно же. Шахтёр бы оплатил переезд Кривбасса во Львов туда и обратно и всё. А то, как-то некрасиво получается... Шахтёр добывает очки в копилку Украины, отстаивает её честь на футбольных полях Европы, а эти...
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+1
-2
Evginarius (Чернігів)
10.03.2023 в 14:56
не треба тепличні умови створювати, розкажи командам Європейським де гра на третій день після минулого шо їм важко буде добиратися, лавка запасних в них норм, хай не ниють. Тим паче всракіцьких жаліти то дурне діло
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+1
-5
Number13 (Мариуполь)
10.03.2023 в 15:24
Ага, там же такие расстояние на автобусах по таким же дорогам преодолеваеют. Какое же тупое сравнение.Кривбасы рифмованные...
+1
-1
aleks68
10.03.2023 в 15:33
пожалей себя убогий.почему ..... динамо четыре матча с ингульцом проводит дома?у них такой "выезд"?так должно быть?
+1
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
10.03.2023 в 14:39
Дубль бы отправили в Кривой Рог и всё. Кривбасс и дублю проиграет.
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+2
-1

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