Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер будет добираться на матч с Кривбассом не менее 14,5 часов
Горняки совершат трудное путешествие
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" ожидает длительная поездка в Украину после матча "Фейеноордом" (1:1) в Лиге Европы. Команда Игора Йовичевича отправилась в Кривой Рог на игру 17-го тура УПЛ против "Кривбасса". Об этом сообщает Telegram-канал клуба.
Отмечается, что "горняки" проведут в дороге не менее 14,5 часов. Ранее журналист Игорь Цыганык утверждал, что "Кривбасс" отказался переносить матч с “Шахтером” во Львов.
Позже стало известно, что встречу между командами сместили на час раньше. Напомним, поединок "Кривбасс" - "Шахтер" пройдет 12 марта на стадионе "Горняк" в Кривом Роге.
Популярное сейчас
- Советник главы Офиса президента анонсировал дату начала контрнаступления ВСУ
- Месси пора в Азию, Неймару – в Америку, Мбаппе надо выбирать. ТОП-5 выводов из вылета ПСЖ из Лиги чемпионов
- Шахтер не удержал победу над Фейеноордом, Спортинг остановил Арсенал. Главные новости за 9 марта
- Хавбек Ингульца Клименко: Если сыграли плохо - на глаза Поворознюку не стоит показываться
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО
Новости по теме
- 15:44 Украинские По просьбе горняков. Матч Кривбасс - Шахтер перенесли на другое время
- 21:58 Украинские Кривбасс отказал Шахтеру в переносе домашнего матча из Кривого Рога во Львов
- 10:45 Украинские Шахтер смотрит на восток, донорство Металлиста и омоложение Динамо. 10 трендов трансферного окна 2023 в УПЛ