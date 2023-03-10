Шахтер будет добираться на матч с Кривбассом не менее 14,5 часов

"Шахтер" ожидает длительная поездка в Украину после матча "Фейеноордом" (1:1) в Лиге Европы. Команда Игора Йовичевича отправилась в Кривой Рог на игру 17-го тура УПЛ против "Кривбасса". Об этом сообщает Telegram-канал клуба.

Отмечается, что "горняки" проведут в дороге не менее 14,5 часов. Ранее журналист Игорь Цыганык утверждал, что "Кривбасс" отказался переносить матч с “Шахтером” во Львов.

Позже стало известно, что встречу между командами сместили на час раньше. Напомним, поединок "Кривбасс" - "Шахтер" пройдет 12 марта на стадионе "Горняк" в Кривом Роге.