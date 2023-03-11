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Минай - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Минай - Александрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Минай - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Минай" и "Александрия" имеют довольно интересную историю противостояния. "Александрия" выиграла четыре матча, но два поединка, сыгранных на Закарпатье, проиграла с идентичным счетом – 0:1. На этот раз у команды Руслана Ротаня нет права на ошибку. Предыдущие две игры в этом календарном году горожане свели к ничьим, но аутсайдера нужно побеждать. Если, конечно, "Александрия" рассчитывает попасть в еврокубки.

"Миную" же очки нужны для борьбы за выживание. Матч состоится в субботу, 11-го марта 2023-го года, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Sports. Эфир будет доступен на YouTube. Смотреть бесплатно можно прямо в этой новости.

УПЛ. 17-й тур
11.03.2023. Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Алексей Деревинский

"Минай" 13:00 "Александрия"

Текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>

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В статье: ФК Александрия ФК Минай
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