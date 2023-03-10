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Заря - Львов: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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На выходных нас ожидает второй полный тур УПЛ в этом году

Заря - Львов: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Зоря / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Обе команды стартовали в 2023 году с побед в один гол. Для обоих это был максимально трудный результат, когда встречи могли даже завершаться поражениями. Но стоит также не забывать соперников, ведь "Львов" противостоял команде из нижней части таблицы в то время как луганчане встречались с крепким середняком, мечтающим вернуться в еврокубки. По всему похоже, что "Заря" должна выиграть будущую встречу уверенно. Однако "Львов" уже не раз создавал проблемы луганскому коллективу.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч "Заря" - "Львов" состоится в субботу, 11 марта, и должен начаться в 14:00 по киевскому времени. Игра состоится на стадионе имени Валерия Лобановского в столице соборной Украины.

В прямом эфире эту встречу покажет телеканал "УНИАН". В интернете на сайте UA-Футбол будет плеер с трансляцией Youtube-канала FootballHub.

Если у вас нет возможности увидеть игру 17 тура УПЛ, следить за событиями на поле вы сможете в Матч-центре UA-Футбол в текстовой трансляции здесь. Сразу после финального свистка на нашем сайте будет подробный отчет по матчу.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов
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