Коуч Львова Дулуб: В городе встречаю болельщиков Карпат - от них никогда не было негатива

Главный тренер " Львова " Олег Дулуб в интервью рассказал о конкуренции между львовским командами и отношении к тренеру болельщиков "Карпат".

– Вы раньше работали в "Карпатах", сейчас возглавляете ФК "Львов". Нет проблем с болельщиками, ведь это не совсем дружественные два клуба?

– Я этого не замечал. ФК "Львов" работает на бывшей базе "Карпат" в Брюховичах. Обслуживающий персонал остался. Работают над полями те же агрономы. Такое впечатление, что я вернулся домой.

Когда есть время, еду в город. Встречаю болельщиков "Карпат". Никогда не было негатива. Всегда общались, благодарили. Мне такое внимание всегда приятно.

– Во Львове есть "Рух", "Карпаты" и "Львов". У вашей команды есть поддержка в городе?

– Поддержка есть. Это ощущалось на матчах в 2021 году. Сейчас без болельщиков игрокам очень тяжело.

Когда 3 марта ездил в Польшу, я был в клубной амуниции. На блокпостах до границы общались с разными людьми. Мне говорили слова поддержки и обязательно вернутся на стадион, когда это будет возможно.