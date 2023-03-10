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Коуч Львова Дулуб: В городе встречаю болельщиков Карпат - от них никогда не было негатива
Когда-то наставник Львова работал и с Карпатами
Фото: ФК Львов
Главный тренер "
– Вы раньше работали в "Карпатах", сейчас возглавляете ФК "Львов". Нет проблем с болельщиками, ведь это не совсем дружественные два клуба?
– Я этого не замечал. ФК "Львов" работает на бывшей базе "Карпат" в Брюховичах. Обслуживающий персонал остался. Работают над полями те же агрономы. Такое впечатление, что я вернулся домой.
Когда есть время, еду в город. Встречаю болельщиков "Карпат". Никогда не было негатива. Всегда общались, благодарили. Мне такое внимание всегда приятно.
– Во Львове есть "Рух", "Карпаты" и "Львов". У вашей команды есть поддержка в городе?
– Поддержка есть. Это ощущалось на матчах в 2021 году. Сейчас без болельщиков игрокам очень тяжело.
Когда 3 марта ездил в Польшу, я был в клубной амуниции. На блокпостах до границы общались с разными людьми. Мне говорили слова поддержки и обязательно вернутся на стадион, когда это будет возможно.
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