Торино возобновил интерес к Довбику

Итальянский "Торино" возобновил свой интерес к форварду "Днепра-1" Артему Довбику , сообщает Tuttosport.

Прошлым летом "Торино" уже наблюдал за Довбиком, но тогда туринцы не смогли договориться с "Днепром-1" по цене.

На данный момент туринцы ищут забивного форварда, которого можно подписать летом: рассматривается два варианта: Артем Довбик и Мбала Нзола из "Специи", который отметился 11 голами в Серии А.

Также сообщается, что конкуренцию в борьбе за Артема могут составить клубы из АПЛ и Бундеслиги. Сумма потенциального трансфера может составить около 15 миллионов евро.

Напомним, что контракт Артема с "Днепром-1" рассчитан до конца календарного 2023 года. Украинские СМИ ранее также писали о том, что сам футболист хотел бы попробовать свои силы в топовых европейских чемпионатах.