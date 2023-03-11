Ингулец – Металлист 2:1. Дубль Одарюка принес петровцам вторую победу подряд

В матче 17-го тура Премьер-лиги "Ингулец" принимал "Металлист". Подопечные Ковальца подходили к игре в отличном настроении, ведь в минувшее воскресенье они сенсационно обыграли "Динамо" (2:0). Харьковчане уже девять туров подряд не могут выиграть (три ничьих и шести поражений). Зимой "Металлист" покинули ряд лидеров, поэтому это не могло не повлиять на качество игры команды. В противостоянии с "Рухом" сказалась несыгранность игроков. Лишь после перерыва замены Огненовича смогли добавить игре команды разнообразия в атаке. Коллектив из Петрового впечатлил своей организацией в защите.

Сергей Ковалец прогнозируемо решил не менять состав, принесший ему победу в прошлом туре. А вот у "Металлиста" в запасе оказались: Порох, Чидомере и Самуэль. Вместо них в старте вышли Пати, Демченко и Чайковский. Ожидалось, что Огненович предоставит шанс с первых минут сыграть Панасенко и Коркишко, которые добавили игре харьковчан ярких красок в противостоянии с "Рухом", но они снова начинали игру со скамейки запасных.

Газон стадиона "Ингулец" был далеко не в лучшем состоянии, но имеем то, что имеем. Таковы реалии украинского футбола. Хозяева с первых минут завладели инициативой и имели все шансы забить быстрый мяч. После ошибки французского защитника Пати ворвался в штрафную Клименко, но он не смог переиграть Ермолова. Харьковчане не пытались высоко прессинговать соперника, чтобы не давать петровцам свободные зоны для быстрых атак. У подопечных Огненочива уже второй матч подряд прослеживались проблемы с выходом из защиты в атаку. Мяч до Максима Прядуна почти не доходил.

Хорошую возможность отличиться имел Ченбай, но его удар в прыжке парировал Ермолов. В общем, обе команды не впечатляди своей игрой в атаке и если бы не стандарты, то моментов не было бы вообще. На 28-й минуте хозяева вышли вперед. После шикарной передачи Нагуева в дальний угол головой прицельно пробил Одарюк – 1:0. Владимир забивает во втором матче подряд. Моментов у харьковчан в первом тайме не было. Подопечные Огеновича всего трижды пробили по воротам. За счет чего команда пыталась забивать непонятно.

Сразу после перерыва мог увеличивать преимущество "Ингульца" Козак, но его удар заблокировал защитник. В следующей атаке после удара Панасенко пришлось вступать в игру Паламарчуку.

Во втором тайме больше контролировали мяч гости, и они смогли достичь своего за счет углового. После подачи с правого фланга Прядун сбросил мяч на Пати, который расстрелял ворота - 1:1. Дебютный гол в УПЛ для французского новичка.

После пропущенного мяча активизировались хозяева и эта активность привела ко второму забитому мячу. Козак отдал на Одарюка, а Владимир без особых проблем переиграл голкипера – 2:1. На последних секундах Пати сбил Кухарука, выбегавшего на свидание с голкипером. Арбитр справедливо удалил защитника "Металлиста". Сразу после этого раздался финальный свисток.

В итоге, подопечные Ковальца одерживают вторую подряд победу.

VBET лига. 17-й тур

"Ингулец" - "Металлист" 2:1

Голы: Одарюк (28, 77) - Пати (64)

Удаление: Пати (90+4)

"Ингулец": Паламарчук - Ковалев, Кучеренко, Ченбай (Мельничук, 67), Смоляков, Клименко, Кухарук, Нагиев, Одарюк, Козак, Ситало (Марусич, 46)

"Металлист": Ермолов - Романюк (Порох, 90), Мизюк, Пати, Картушов, Ралюченко, Чайковский (Панасенко, 46), Демченко (Коркишко, 62), Бойчук, Наумец (Самуэль, 75), Прядун