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Днепр-1 - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.03.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Олександр Приходько
Центральная игра 17-го тура и одна из важнейших во втором круге в целом. У "Днепра-1" нет другого выхода, кроме как побеждать. Если, конечно, он стремится до конца бороться с "Шахтером" за звание чемпионата Украины. А для "Динамо" каждый матч как последний: нужно улучшать свою турнирную позицию. Четвертое место точно не отвечает амбициям команды.
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Матч 17-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Динамо" состоится в воскресенье, 12-го марта 2023-го года, на ужгородском стадионе "Авангард". Начало матча – 13:00.
За ходом событий на поле можно следить с помощью текстовой онлайн трансляции от UA-Футбол >>>
Что касается видеотрансляции, то центральный матч тура покажет телеканал "2+2". Также игра будет доступна на видеоресурсе FootballHab. YouTube-плейер появится в том числе и на нашем сайте.
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