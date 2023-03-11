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Ингулец - Металлист: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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Битва претендентов на вылет

Ингулец - Металлист: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Неделю назад "Ингулец" смог удивить украинское футбольное сообщество победой над "Динамо". В клубе говорили, что готовились к тому поединку весь месяц. Но этот успех уже нужно забыть, ведь впереди один из ключевых поединков второй половины сезона против одного из прямых конкурентов за сохранение места в элите. "Металлист" зимой пережил кадровую революцию и стартовал с поражения "Руху". Увидели ли мы уже максимум харьковчан?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч "Ингулец" - "Металлист" состоится в Петрово Кировоградской области и начнется 11 марта в 14:00. Игру можно будет увидеть на ОТТ-платформе Setanta Sports. На телевидении эта игра не будет показана.

Если у вас нет возможности увидеть игру, следите за поединком в Матч-центре UA-Футбол в текстовом онлайне здесь. Также сразу после финального свистка читайте отчет об игре на нашем сайте.

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В статье: Ингулец (Петрово) Металлист (Харьков)
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