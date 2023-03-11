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Ингулец - Металлист: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
Битва претендентов на вылет
Фото: Аліна Єрофеєва
Неделю назад "Ингулец" смог удивить украинское футбольное сообщество победой над "Динамо". В клубе говорили, что готовились к тому поединку весь месяц. Но этот успех уже нужно забыть, ведь впереди один из ключевых поединков второй половины сезона против одного из прямых конкурентов за сохранение места в элите. "Металлист" зимой пережил кадровую революцию и стартовал с поражения "Руху". Увидели ли мы уже максимум харьковчан?
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Матч "Ингулец" - "Металлист" состоится в Петрово Кировоградской области и начнется 11 марта в 14:00. Игру можно будет увидеть на ОТТ-платформе Setanta Sports. На телевидении эта игра не будет показана.
Если у вас нет возможности увидеть игру, следите за поединком в Матч-центре UA-Футбол в текстовом онлайне
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