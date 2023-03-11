Черноморец - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

После унизительных 0:7 против "Шахтера" харьковскому "Металлист 1925" нужно срочно исправлять положение. Команда все еще находится в середине таблицы, однако недавний результат больно бьет по психологии игроков, а также по тренерским амбициям молодого тренерского дуэта Эдмара и Голодюка. Нужно достойно отвечать на подобные поражения.
В субботу харьковчане отправятся в Одессу, дабы огорчить "Черноморец". "Моряки" Григорчука, в отличие от соперника, начали год хорошо, на выезде одолев "Верес". Болельщики, которые скучали по положительным эмоциям, точно будут требовать продолжения банкета.
Смотрите матч 17-го тура УПЛ в субботу, 11-го марта. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".
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