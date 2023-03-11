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Черноморец - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Черноморец" - "Металлист 1925", украинская Премьер-лига, 11 марта 2023

Черноморец - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

После унизительных 0:7 против "Шахтера" харьковскому "Металлист 1925" нужно срочно исправлять положение. Команда все еще находится в середине таблицы, однако недавний результат больно бьет по психологии игроков, а также по тренерским амбициям молодого тренерского дуэта Эдмара и Голодюка. Нужно достойно отвечать на подобные поражения.

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В субботу харьковчане отправятся в Одессу, дабы огорчить "Черноморец". "Моряки" Григорчука, в отличие от соперника, начали год хорошо, на выезде одолев "Верес". Болельщики, которые скучали по положительным эмоциям, точно будут требовать продолжения банкета.

Смотрите матч 17-го тура УПЛ в субботу, 11-го марта. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Черноморец" - "Металлист 1925" на UA-Футбол>>

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В статье: Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков)
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