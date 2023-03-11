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Игрок Шахтера был вызван в сборную Таджикистана
Впервые в своей карьере
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Полузащитник донецкого "Шахтера" Хусрав Тоиров был вызван в сборную Таджикистана на мартовские матчи. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".
Для 18-летнего игрока этот вызов стал дебютным в его карьере. Ранее он выступал только в сборной Таджикистана U-20, за которую провел пять матчей.
Тоиров может впервые сыграть за свою национальную команду уже в конце этого месяца. 25 марта Таджикистан проведет матч против ОАЭ, а 28 марта сыграет против Кувейта.
Напомним, что полузащитник присоединился к "Шахтеру" 1 марта, подписав контракт на пять сезонов. "Горняки" заплатили за трансфер "Атырау" из Казахстана 300 тысяч евро, согласно информации Transfermarkt.
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