Игрок Шахтера был вызван в сборную Таджикистана

Полузащитник донецкого "Шахтера" Хусрав Тоиров был вызван в сборную Таджикистана на мартовские матчи. Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

Для 18-летнего игрока этот вызов стал дебютным в его карьере. Ранее он выступал только в сборной Таджикистана U-20, за которую провел пять матчей.

Тоиров может впервые сыграть за свою национальную команду уже в конце этого месяца. 25 марта Таджикистан проведет матч против ОАЭ, а 28 марта сыграет против Кувейта.

Напомним, что полузащитник присоединился к "Шахтеру" 1 марта, подписав контракт на пять сезонов. "Горняки" заплатили за трансфер "Атырау" из Казахстана 300 тысяч евро, согласно информации Transfermarkt.