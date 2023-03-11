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Заря - Львов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Будут ли у фаворита проблемы?

Заря - Львов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

По итогу прошедшего тура "Заря" вышла на третью позицию в УПЛ и теперь будет ее защищать. Соперник у луганчан выглядит "рабочим", однако уже неоднократно очки у них отбирал. "Львов" неделю назад также одержал победу, реализовав едва ли не свой единственный момент. Продемонстрируют ли гости такую же эффективность сегодня?

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Vbet лига. 17-й тур
11 марта. Киев. Стадион им. В.Лобановского. Начало в 14:00
"Заря" (Луганск) - ФК "Львов"
Трансляция - Football Hub

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов
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