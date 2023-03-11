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Заря - Львов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Будут ли у фаворита проблемы?
Фото: УПЛ
По итогу прошедшего тура "Заря" вышла на третью позицию в УПЛ и теперь будет ее защищать. Соперник у луганчан выглядит "рабочим", однако уже неоднократно очки у них отбирал. "Львов" неделю назад также одержал победу, реализовав едва ли не свой единственный момент. Продемонстрируют ли гости такую же эффективность сегодня?
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11 марта. Киев. Стадион им. В.Лобановского. Начало в 14:00
"Заря" (Луганск) - ФК "Львов"
Трансляция - Football Hub
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