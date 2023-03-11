УПЛ. Минай - Александрия 1:1. Все равно за сборную как-то страшновато

"Александрия", безусловно, была фаворитом этого матча. Но гости должны были учитывать историю: дважды они играли на поле "Миная" в УПЛ – и дважды проиграли со счетом 0:1. И как ирония судьба для "Александрии" – начало нынешнего матча. Стартовать пришлось с 0:1. Уже на второй минуте Никита Шевченко допустил невероятный "привоз", рассчитывая отдать передачу своему, а фактически подарив момент Витенчуку. Тот воспользовался подарком.

Вот так "Александрия" уже не первый раз в этой части чемпионата (при каденции Ротаня) создает себе проблемы самостоятельно. Из-за ошибок вратарей. Проклятие Билыка? Но ведь были проблемы и в атаке. За первый тайм "Александрия" создала точно не больше, чем "Минай".

Да, держала мяч больше. Количественно провела больше атак. Но что касается остроты моментов, то здесь в самом лучшем для гостей случае будет равновесие (если не преимущество соперника). Была попытка Михайленко после розыгрыша стандарта. Была попытка кого-то из подопечных Ротаня прорваться по правому флангу, но Бандура вовремя вышел из ворот. Наконец, был удар Мустафаева с претензиями на успех. Но ведь "Минай" тоже наглухо в защите не сидел.

Кроме гола, закарпатцы имели два отличных шанса в конце тайма. Сначала после затяжной контратаки вторым темпом бил Воробчак (а ранее Шевченко потянул выстрел Горина) – выше ворот. Проходит еще несколько минут – и уже Твердохлеб ударом с острого угла встряхивает каркас ворот "Александрии". Так у кого здесь преимущество? Как минимум "Минай" заслужил ничью. Но поскольку воспользовался подарком от соперника, то вел перед.

Во втором тайме "Минай", естественно, очень много защищался. Были расчеты на контратаки, но первоочередной задачей стояло уберечь свои ворота. И опасности, если честно, от "Александрии" было не слишком много. Контроль мяча и перепасовки не давали дивидендов. Разве что удар Мустафаева, с которым справился Бандура.

Время от времени у "Миная" случались мини-провалы, которыми, однако, соперник не торопился пользоваться. Хороший шанс был у Третьякова, но он с острого угла ударом в одно касание пробил во вратаря. Время шло, но идей у "Александрии" не ставало больше.

Команда из центральной Украины ранее против "Миная" провела два матча на Закарпатье – и дважды проиграла 0:1. Сегодня вроде бы все должно было быть по-другому: во-первых, другой стадион (два предыдущих матча были на "Авангарде"), во-вторых, новый тренерский штаб у "Александрии". Но скольких же усилий это стоило. Одна из массированных атак в конце дала результат: Третьяков расстрелял Бандуру после передачи Кожушко (возможно, из офсайда).

Тренер сборной Украины не может переиграть "Минай". В украинском футболе и такое бывает.

Фото - Александр Приходько

УПЛ. 17-й тур. 11.03.2023

Минай. Стадион: "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Алексей Деревинский

ФК "Минай" - ФК "Александрия" 1:1

Голы: Вадим Витенчук 2 - Максим Третьяков 84

ФК "Минай": Александр Бандура, Юрий Кравчук, Андрей Булеза, Назарий Воробчак (Валерий Рогозинский 90+1), Егор Твердохлеб (Даниил Колесник 90+1), Олег Горин, Игорь Гончар, Вадим Витенчук (Сергей Петько 77), Александр Мельник, Михаил Шишка, Олег Вишневский (Михаил Гечев 86)

ФК "Александрия": Никита Шевченко, Владислав Бабогло, Андрей Кулаков (Богдан Кобзар 63), Владислав Калитвинцев (Олег Кожушко 46), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Эмиль Мустафаев (Викентий Волошин 85), Андрей Цуриков, Сергей Рыбалка (Кирилл Ковалец 46), Валерий Бондаренко, Николай Михайленко (Кирилл Сигеев 64)

Предупреждения: Олег Горин 65, Александр Бандура 90