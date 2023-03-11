Ротань: Сейчас я думаю об Александрии. Когда будут матчи сборной Украины – буду думать о ней

Главный тренер "Александрии" прокомментировал ничью своих подопечных в матче против "Миная":

“ - Тяжелое поле, тяжелая погода. Надо начинать играть с первых минут, а не давать фору соперникам. С характером у нас все хорошо – это уже было видно и по предыдущим матчам. Но нужно быть собранными с первых минут, доводить до логического завершения свою игру. Если с первых минут будет все нормально, если будем собраны, то все будет спокойно. Хотим побеждать. Ребята это тоже понимают, тоже этого хотят.

– Как вообще можете оценить игру Сигеева?

– Знаю этого парня, он очень перспективен. Мы постепенно вводим его в состав. У него хорошее понимание игры, он нам придает больше разнообразия. Мы надеемся на него. Это будущее украинского футбола должны доверять молодым игрокам.

- Вопрос по Никите Шевченко в контексте его появления в клубе. У него были травмы, много пропускал и вообще, как нам известно, мог завершить карьеру. Какова его физическая готовность?

- Он восстановился от травм, набрал форму, все в порядке. Я считаю, что вратарская позиция у нас надежно прикрыта.

- Вы думаете сразу о трех командах. Для сна есть время?

- Сейчас я думаю об "Александрии". Когда будут матчи сборной – буду думать о ней”, - сказал Ротань.