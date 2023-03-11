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Ротань: Сейчас я думаю об Александрии. Когда будут матчи сборной Украины – буду думать о ней
"Горожане" снова играют вничью
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Александрии" прокомментировал ничью своих подопечных в матче против "Миная":
“ - Тяжелое поле, тяжелая погода. Надо начинать играть с первых минут, а не давать фору соперникам. С характером у нас все хорошо – это уже было видно и по предыдущим матчам. Но нужно быть собранными с первых минут, доводить до логического завершения свою игру. Если с первых минут будет все нормально, если будем собраны, то все будет спокойно. Хотим побеждать. Ребята это тоже понимают, тоже этого хотят.
– Как вообще можете оценить игру Сигеева?
– Знаю этого парня, он очень перспективен. Мы постепенно вводим его в состав. У него хорошее понимание игры, он нам придает больше разнообразия. Мы надеемся на него. Это будущее украинского футбола должны доверять молодым игрокам.
- Вопрос по Никите Шевченко в контексте его появления в клубе. У него были травмы, много пропускал и вообще, как нам известно, мог завершить карьеру. Какова его физическая готовность?
- Он восстановился от травм, набрал форму, все в порядке. Я считаю, что вратарская позиция у нас надежно прикрыта.
- Вы думаете сразу о трех командах. Для сна есть время?
- Сейчас я думаю об "Александрии". Когда будут матчи сборной – буду думать о ней”, - сказал Ротань.
Для "Александрии" эта ничья стала третьей подряд из трех матчей Ротаня во главе команды. Сейчас "горожане" занимают пятое место в УПЛ, уступая четвертому "Динамо" тремя зачетными пунктами.
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