Заря - Львов 3:1. Плюс четыре от Динамо

Мы привыкли жить с мыслью, что в украинском чемпионате есть "Динамо", есть "Шахтер", ну и где-то там есть все остальные. Многие пытались нарушить данное двоевластие, однако получалось редко и получалось с трудом. В нынешнем, очень необычном сезоне вклиниться к грандам удалось "Днепру-1", который идет на первом месте и ведет борьбу за золото. Однако и это не все. Третью строчку пока обороняет луганская "Заря", до начала 17-го тура опережавшая "Динамо" на один бал. Многие понимают, что шанс опередить киевлян и оставить их без медалей выпадает нечасто (ныне зафиксирован лишь один подобный случай), а потому команде ван Леувена им нужно пользоваться.

Но сделать это не так просто - "Заря" в первом круге была самой стильной и яркой командой, однако она никак не могла обрести внутренний покой и стабильность в результатах. Они несколько раз проигрывали аутсайдерам, делили очки с середняками и оступались там, где все другие конкуренты брали максимум. А потому сегодняшний матч против "Львова" болельщики клуба ожидали с небольшой опаской. Соперник, все-таки, крайне неуступчивый, идущий без потерь в 2023-м (да, всего один матч, но факт остается фактом), да и против команд с низкой линией обороны "Заря" традиционно страдает. Особенно с потерями на правом фланге, где отсутствует из-за проблем со здоровьем Данченко и где-то пропал Кирюханцев.

Однако первый тайм получился далеко не таким, как мы рассчитывали. "Заря" не доминировала, не имела огромного преимущества в плане владения мячом и даже по количеству ударов. Все было примерно поровну. "Львов" не проседал, в атаку шел так же часто, как оппонент и даже создал несколько моментов. Неплохо издали целил Грисьо, пробив рядом с дальней штангой, свой эпизод был и у Эсеолы, когда форвард пробивал головой после навеса. Сапутин выручил. После равного начала луганчане взяли мяч под контроль и стали смотреться куда интереснее. А после еще и пришел гол, правда случился он не после позиционной атаки, а благодаря быстрому выпаду. Бутко перехватил мяч у своих владений, выдал пас на ход новичку Герреро, который прорвался правым крылом и прострелил в штрафную. Там находился лишь Русин, который в касание переправил мяч в ворота Рыбки. Классная контратака. Идеальная. 1:0.

Второй начался абсолютно не так, как первый. Куда более логично. "Заря" доминировала по-настоящему и всем зрячим было понятно, что второй гол хозяев - вопрос времени. Так и случилось. Луганчане укрепили преимущество после остроумно разыгранного стандарта. Булеца вместо прямой подачи в штрафную разыграл мяч с Бутко, Богдан, выждав небольшую паузу, акцентировано навесил на дальнюю штангу, где в касание головой пробил Имереков - 2:0. Игра была сделана. Дулуб пытался повторить трюк матча против "Миная", начав проводить атакующие замены, но вместо этого гости пропустили третий. Красивейший гол. Бражко одной передачей нашел Герреро на левом фланге, откуда легионер "Зари" оформил вторую голевую, прострелив в штрафную. Там сфера нашла ногу Булецы, который мощным ударом в касание забил третий гол команды ван Леувена.

Если судить сугубо по количеству попыток и затраченных усилий, на гол престижа гости сегодня наиграли, а потому вполне заслуженно, что он случился. Если сначала точный выстрел Богунова был отменен из-за странного офсайда (вероятнее всего, имела место ошибка судья), то удар головой от Бугая отменить уже никто не сумел. Все же сыграл замена Дулуба, тем более, что ассист отдал все тот же Богунов, вышедший по ходу второго тайма. Итог прост - победа "Зари" со счетом 3:1, благодаря чему коллектив ван Леувена укрепился на третьем месте. Уже сейчас у них плюс четыре бала от "Динамо", которому завтра играть с лидером. Удастся удержать темп до финиша?

Vbet лига. 17-й тур

11 марта. Киев. Стадион им. В.Лобановского

Заря - ФК Львов 3:1

Голы: Назарий Русин 34, Максим Имереков 54, Сергей Булеца 70 - Владислав Бугай 87

Заря: Александр Сапутин, Богдан Бутко, Владимир Бражко, Дмитрий Мишнев (Вячеслав Чурко 75), Сергей Булеца (Алексей Хахлев 85), Максим Хлань (Денис Антюх 67), Назарий Русин (Кирилл Дришлюк 85), Максим Имереков, Эдуардо Герреро (Владислав Погорилый 75), Арсений Батагов, Игорь Снурницын

ФК Львов: Александр Рыбка, Ахмед Алибеков (Ярослав Богунов 68), Ивиян Свржняк (Артем Мильченко 53), Леонардо Антонио, Денис Кузык, Адеринсола Эсеола (Владислав Бугай 46), Александр Беляев, Роман Никитюк, Максим Грисьо, Оула Абасс Траоре, Игор Габриэль

Предупреждения: Максим Имереков 28, Эдуардо Герреро 49 - Роман Никитюк 40, Ахмед Алибеков 43, Леонардо Антонио 53