Шаран: ВАР нужен в нашем футболе только на матчах Динамо, Шахтера. А Минаю для чего ВАР?!

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал ничью его подопечных в поединке с "Александрией":

“ - Эмоции еще не утихли, потому что мы настраивались на обычную игру против обычной команды. Хотя мы всегда ориентируемся на победу. Ребята тяжело отходили от поражения во Львове, понимали, что с "Александрией" мы находимся на разных полюсах. Знаем почему. И те болезни, которые донимали нас на неделе, повлияли на игру. Повлияли на подготовку к матчу. Во время этой подготовки у десяти человек была температура. В том числе и у меня. Мы пропускали тренировки. Но я просил, ребят, кто здоров, сыграть и выложиться максимально.

Максимально мы выкладывались минут шестьдесят. "Александрия" хорошо владела мячом, у нее хорошие футболисты, 50 процентов стартового состава, плюс вышедший на замену Ковалец – это те игроки, которых еще я приглашал. Почему-то "Александрия" особенно настраивалась на этот матч против меня. Не футболисты, а кое-кто из клуба. Я знаю это.

Мы могли победить. Забили гол, который отрабатывали на тренировках. Мы должны были прессинговать – это дало результат. Быстрый мяч нам помог, могли забить в конце первого тайма еще. Но не реализовали моменты. А во втором тайме я удивился, когда увидел, что творят арбитры. Пусть меня штрафуют, но я скажу: были эпизоды, которые были в нашу пользу (фолы), а свистели в другую сторону. И основное: когда нам забивали, Кожушко был в офсайде. Он сам не ожидал, что арбитры не поднимут флажок.

Благодарен ребятам. За отдачу. Будем двигаться дальше. Не смотрим в таблицу, работаем дальше, главное, чтобы все были здоровы. Потому что многие игроки пропускали подготовку, кто-то играл на уколах. Сыграли как могли. Благодарен за это ребятам.

– Сколько конкретно моментов арбитража вам не понравилось?

– Четыре момента во втором тайме, но это обычные моменты – фолы фиксировали не в ту сторону, желтые. Но это можно отбросить. Основное – это когда нам забивали гол. Ребята чувствуют, когда судьи ошибаются. Поэтому мы очень нервничали. Потому и я теперь нервничаю. К сожалению, ВАР нужен в нашем футболе только на матчах "Динамо", "Шахтера". А "Минаю" для чего ВАР?!” – сказал Шаран.