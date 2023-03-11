На три результата. Черноморец - Металлист 1925 1:1

В январе этого года на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц появилась новость , что против основателя "Черноморца" Леонида Климова подан иск почти на 8,4 млрд грн. Это дело, которое тянется еще с тех пор, когда приближенные к бизнесмену лица расшатывали одесское общество "русским миром", а сам магнат тихонько выводил деньги через "Имэксбанк" и понемногу банкротил "Черноморец". Год назад Климов наконец-то отошел от дел в клубе и передал его младшим не совсем чистым коллегам. Но текущей зимой возникли трудности и у них. Сегодня Климов присутствовал на игре: сидел на открытых трибунах, в то время пока за стеклом находился действующий вице-президент "моряков" Владимир Генинсон. Последний накануне дал интервью , в котором в попытке успокоить общественность по финансовым делам только добавил туман. "Экипировка есть, ребята не голодны", - это все, что мы знаем о нынешнем "Черноморце".

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Впрочем, это не помешало одесситам неделю назад одолеть в Ровно более крепкий "Верес". "Металлист 1925", в свою очередь, довел серию без побед до четырех матчей.

Матч фактически начался с гола. "Черноморцу", в отличие от его соперника, не потребовалось много времени, чтобы войти в игру. Одесситы разыграли красивую комбинацию на правом фланге, в завершение которой Алефиренко замкнул передачу во вратарском. Почти сразу Юсову не хватило точности, когда он головой пробил над голкипером в стойку.

Однако постепенно М1925 вкатывался, перевел игру в середину поля и использовал первый же серьезный шанс: экс-одессит Вачиберадзе отличным ударом с линии штрафной закрутил под левую стойку.

При динамичном футболе команды к свистку на перерыв продолжили обмениваться опасными моментами. У хозяев – Алефиренко открылся на заброс из глубины, но проиграл дуэль голкиперу. У гостей - Бычек дважды не сориентировался во вратарском, когда необходимо было просто переправить мяч в сетку. Был еще и гол Юсова – очень курьезный. Мяч случайно отлетел к нему от защитника, попал от колена в руку и залетел в ворота. Однако лайнсмен без ВАР заметил, что мяч оказался за линией гостей не по правилам.

Сложилось впечатление, что в раздевалке Эдмар и Голодюк попросили своих подопечных играть насытить защиту. По крайней мере, найти иначе объяснение, почему "Металлист 1925" стал играть осторожнее, трудно. Не сказать, что "Черноморец" заставил так действовать своих оппонентов. Команда Романа Григорчука вперед шла с большим рвением, но также слишком много думала об обороне. Заменами влиять на игру наставники тоже не спешили. Никто не хотел раскрываться и соглашался на ничью вместо призрачных надежд на победу.

Трудно сказать, был ли это максимум от двух коллективов, но две вещи отметить необходимо. "Металлист 1925" даже несмотря на полные сборы с текущим тренерским штабом выглядит сумбурно и беспокойно. Коллективу не хватает ментальной стойкости. А ввиду плотности во второй половине таблицы последствия уже скоро могут быть серьезными. От "Черноморца", учитывая место в таблице, ожидания меньше, но команда понемногу берет там, где может взять, и готовится обойти "Металлист" Ярославского. Возможно, уже на следующей неделе.

Одесса. Стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Александр Соловьян (Киев)

Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)

Черноморец - Металлист 1925 1:1

Голы: Даниил Алефиренко 8 - Бека Вачиберадзе 19

Черноморец: Дмитрий Непогодов, Александр Васильев, Лука Гучек, Орест Кузык (Сергей Политыло 86), Илья Путря, Дмитрий Юсов (Александр Гладкий 83), Александр Демченко, Даниил Алефиренко, Зигей Бадибанга (Андрей Штогрин 86), Максим Брагару, Владимир Салюк

Металлист 1925: Олег Мозиль, Бека Вачиберадзе (Владислав Островский 88), Ярослав Мартынюк, Ростислав Русин (Дмитрий Капинус 88), Игорь Курило, Константин Бичек (Андрей Чирук 66), Владислав Дмитренко (Андрей Ременюк 73), Михаил Шершень, Артем Габелок, Максим Жичиков, Никита Безуглый

Предупреждения: Максим Жичиков 57, Бека Вачиберадзе 63, Игорь Курило 73, Андрей Ременюк 90