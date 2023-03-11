  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря - ФК Львов 3:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря - ФК Львов 3:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда ван Леувена уверенно побеждает

Заря - ФК Львов 3:1. Обзор матча и видео голов

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В рамках 17-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" уверенно обыграла "Львов". Подопечные Патрика ван Леувена на 70-й минуте встречи вели со счетом 3:0. "Львы" забили гол престижа лишь на 87-й минуте. После этого тура "Заря" занимает 3-е место в турнирной таблице, а "Львов" – последнее.

Vbet лига. 17-й тур
11 марта. Киев. Стадион им. В.Лобановского
Заря - ФК Львов 3:1
Голы: Назарий Русин 34, Максим Имереков 54, Сергей Булеца 70 - Владислав Бугай 87

По теме
yellow-arrow
Ван Леувен: До последних 25 минут есть вопросы, которые будем рассматривать
yellow-arrow
Ингулец - Металлист 2:1. Видео голов матча
yellow-arrow
Минай - Александрия 1:1. Видео голов матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) ФК Львов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
87000 грн
Играть
2
300 грн
freebet
Играть
3
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде