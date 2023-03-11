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Заря - ФК Львов 3:1. Обзор матча и видео голов
Команда ван Леувена уверенно побеждает
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В рамках 17-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" уверенно обыграла "Львов". Подопечные Патрика ван Леувена на 70-й минуте встречи вели со счетом 3:0. "Львы" забили гол престижа лишь на 87-й минуте. После этого тура "Заря" занимает 3-е место в турнирной таблице, а "Львов" – последнее.
Vbet лига. 17-й тур
11 марта. Киев. Стадион им. В.Лобановского
Голы: Назарий Русин 34, Максим Имереков 54, Сергей Булеца 70 - Владислав Бугай 87
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