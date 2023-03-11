Верес - Ворскла: где и когда смотреть матч УПЛ

Два неудачника 16-го тура проведут очный матч в 17-м, дабы попытаться впервые победить в 2023-м году. "Верес" крайне неуверенно проводит домашние игры в этом сезоне, проиграв пять поединков из шести. Переезд на родной "Авангард" пока не дает эмоционального скачка, однако любая серия рано или поздно должна прерваться.
"Ворскла" явно будет против. Неделю назад коллектив Скрипника идеально начал матч против "Зари", забив дважды к 20-й минуте, однако после случился настоящий провал и итоговые 2:3. Полтавчанам нужно показать, что данное поражение - обидная случайность и коллектив все еще в гонке за еврокубковым местом. Несмотря на отставание.
Смотрите матч 17-го тура УПЛ в воскресенье, 12-го марта. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".
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