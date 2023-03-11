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Верес - Ворскла: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Верес" - "Ворскла", украинская Премьер-лига, 12 марта 2023

Верес - Ворскла: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Два неудачника 16-го тура проведут очный матч в 17-м, дабы попытаться впервые победить в 2023-м году. "Верес" крайне неуверенно проводит домашние игры в этом сезоне, проиграв пять поединков из шести. Переезд на родной "Авангард" пока не дает эмоционального скачка, однако любая серия рано или поздно должна прерваться.

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"Ворскла" явно будет против. Неделю назад коллектив Скрипника идеально начал матч против "Зари", забив дважды к 20-й минуте, однако после случился настоящий провал и итоговые 2:3. Полтавчанам нужно показать, что данное поражение - обидная случайность и коллектив все еще в гонке за еврокубковым местом. Несмотря на отставание.

Смотрите матч 17-го тура УПЛ в воскресенье, 12-го марта. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Верес" - "Ворскла" на UA-Футбол>>

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В статье: Ворскла (Полтава) Верес (Ровно)
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