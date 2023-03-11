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Минай - Александрия 1:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Ротань продолжает без побед

Минай - Александрия 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
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В рамках 17-го тура чемпионата Украины "Минай" и "Александрия" расписали ничью. Хозяева поля открыли счет во встрече уже на 2-й минуте встречи, воспользовавшись катастрофической ошибкой голкипера гостей Никиты Шевченко. Подопечные Руслана Ротаня сумели отыграться в конце поединка благодаря голу Максима Третьякова на 84-й минуте.

УПЛ. 17-й тур. 11.03.2023
Минай. Стадион: "Минай-Арена"
Арбитр в поле - Алексей Деревинский
ФК "Минай" - ФК "Александрия" 1:1
Голы: Вадим Витенчук 2 - Максим Третьяков 84

Гол Миная

Гол Александрии

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В статье: ФК Александрия ФК Минай
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