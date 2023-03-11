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Минай - Александрия 1:1. Видео голов матча
Ротань продолжает без побед
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В рамках 17-го тура чемпионата Украины "Минай" и "Александрия" расписали ничью. Хозяева поля открыли счет во встрече уже на 2-й минуте встречи, воспользовавшись катастрофической ошибкой голкипера гостей Никиты Шевченко. Подопечные Руслана Ротаня сумели отыграться в конце поединка благодаря голу Максима Третьякова на 84-й минуте.
УПЛ. 17-й тур. 11.03.2023
Минай. Стадион: "Минай-Арена"
Арбитр в поле - Алексей Деревинский
Голы: Вадим Витенчук 2 - Максим Третьяков 84
Гол Миная
Гол Александрии
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