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Ван Леувен: До последних 25 минут есть вопросы, которые будем рассматривать

Премьер-лига
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Коуч луганчан о победе над львовянами

Ван Леувен: До последних 25 минут есть вопросы, которые будем рассматривать

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен прокомментировал победу над "Львовом" в матче 17-го тура УПЛ.

- Это вторая игра после зимнего перерыва. Я думаю, что в целом мы хорошо сегодня провели игру. Использовали 3 своих момента – это хороший показатель, но думали, что можем забивать еще. Сделали замены, хотели добавить энергии и свежих сил в матч, но не вышло. Игрой своей, а точнее 65-ю минутами я доволен, а до последних 25 уже есть вопросы, которые будем рассматривать.

- По Вашему мнению, почему команда немного сдала под конец игры?

- У нас много молодых игроков, которые хотят показывать свой уровень и поэтому командной игры в конце немного не хватило. Были моменты, чтобы забивать еще, но игра "снизила скорость".

- Возможно, когда Ваше преимущество в счете было уже 3:0, футболисты подсознательно уже думали о следующем матче?

- Не могу так даже предположить. Полагаю, что они хотели продолжать игру в таком же темпе и реализовывать моменты.

- Какая из всех созданных и реализуемых атак Ваших ребят понравилась больше всего?

- Мне все атаки и моменты нравятся. Понравились действия Бутко на фланге в первом тайме. Прекрасно отдавал на Герреро. Он получил хороший шанс – пробил головой, но не забил. Во втором тайме было много шансов забить тоже. Поэтому не только голы нравятся, но и хорошие моменты в целом.

- Александр Сапутин удовлетворяет Ваши потребности, как нынешний основной голкипер?

- У нас есть 3 вратаря. Пока Александр в полном объеме выполняет свои обязанности. Да, конечно, ему еще нужно почувствовать уровень УПЛ, но уверен, что тренеры и ребята всегда ему будут помогать и подсказывать.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов Патрик ван Леувен
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Источник:
ФК "Заря"

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