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Ван Леувен: До последних 25 минут есть вопросы, которые будем рассматривать
Коуч луганчан о победе над львовянами
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен прокомментировал
- Это вторая игра после зимнего перерыва. Я думаю, что в целом мы хорошо сегодня провели игру. Использовали 3 своих момента – это хороший показатель, но думали, что можем забивать еще. Сделали замены, хотели добавить энергии и свежих сил в матч, но не вышло. Игрой своей, а точнее 65-ю минутами я доволен, а до последних 25 уже есть вопросы, которые будем рассматривать.
- По Вашему мнению, почему команда немного сдала под конец игры?
- У нас много молодых игроков, которые хотят показывать свой уровень и поэтому командной игры в конце немного не хватило. Были моменты, чтобы забивать еще, но игра "снизила скорость".
- Возможно, когда Ваше преимущество в счете было уже 3:0, футболисты подсознательно уже думали о следующем матче?
- Не могу так даже предположить. Полагаю, что они хотели продолжать игру в таком же темпе и реализовывать моменты.
- Какая из всех созданных и реализуемых атак Ваших ребят понравилась больше всего?
- Мне все атаки и моменты нравятся. Понравились действия Бутко на фланге в первом тайме. Прекрасно отдавал на Герреро. Он получил хороший шанс – пробил головой, но не забил. Во втором тайме было много шансов забить тоже. Поэтому не только голы нравятся, но и хорошие моменты в целом.
- Александр Сапутин удовлетворяет Ваши потребности, как нынешний основной голкипер?
- У нас есть 3 вратаря. Пока Александр в полном объеме выполняет свои обязанности. Да, конечно, ему еще нужно почувствовать уровень УПЛ, но уверен, что тренеры и ребята всегда ему будут помогать и подсказывать.
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