Минай раздражен судейством в матче с "Александрией": официальное заявление клуба

"Минай" сыграл в результативную ничью с "Александрией", опустив победу на последних минутах домашнего матча.

Пресс-служба закарпатского клуба опубликовала обращение к УПЛ, где обвинила судей матча в результативной ошибке:

"В первом домашнем матче 2023 года «Минай» расписывает мировую с "Александрией". Гол в составе нашей команды забил Вадим Виттенчук. Гости же отличились после катастрофической ошибки бригады арбитров.

На 84-й минуте вратарь хозяев был бессилен, когда передачу с правого фланга замкнул Третьяков. На видеоповторе отчетливо видно, что в момент передачи справа Кожушко находился в офсайде.

Похоже, это понимал и сам полузащитник, потому что не сразу включился в игру. Но лайнсмен этот эпизод проигнорировал», – написали на сайте "Миная".