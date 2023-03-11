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Минай раздражен судейством в матче с "Александрией": официальное заявление клуба

Премьер-лига
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Команды сыграли 1:1

Минай раздражен судейством в матче с "Александрией": официальное заявление клуба

ФК Минай

UA-Футбол
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"Минай" сыграл в результативную ничью с "Александрией", опустив победу на последних минутах домашнего матча.

Пресс-служба закарпатского клуба опубликовала обращение к УПЛ, где обвинила судей матча в результативной ошибке:

"В первом домашнем матче 2023 года «Минай» расписывает мировую с "Александрией". Гол в составе нашей команды забил Вадим Виттенчук. Гости же отличились после катастрофической ошибки бригады арбитров.

На 84-й минуте вратарь хозяев был бессилен, когда передачу с правого фланга замкнул Третьяков. На видеоповторе отчетливо видно, что в момент передачи справа Кожушко находился в офсайде.

Похоже, это понимал и сам полузащитник, потому что не сразу включился в игру. Но лайнсмен этот эпизод проигнорировал», – написали на сайте "Миная".

Напомним, "Александрия" идет на пятом месте в УПЛ, имея в своем активе 27 очков после 17 матчей. "Минай" идет на 15 месте с 17-ю очками.

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В статье: Александрия ФК Минай
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