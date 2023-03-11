  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс - Шахтер: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс - Шахтер: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Чемпионата Украины Кривбасс – Шахтер, 12 марта 2023

Кривбасс - Шахтер: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

фото - ФК Шахтар

Новина українською

Кривбасс выиграл три последних матча в рамках Украинской Премьер-лиги. Это позволило криворожцам подняться в середину турнирной таблицы и даже задуматься о попадании в зону еврокубков. Впрочем, на этот раз команду Юрия Вернидуба ожидает испытание совершенно иного порядка – Шахтер после зимней паузы доказал, что находится в отличных кондициях и готов штурмовать вершины как в УПЛ, так и в Лиге Европы.

  • Главные события матча и чемпионата Украины в режиме Live - в нашем Telegram

В случае победы Кривбасс приблизится к пятому месту на расстояние двух очков, у Шахтера будет возможность опередить Днепр-1, который в 17-м туре будет играть с Динамо.

Удастся ли Кривбасу сдержать давление горняков, смотрите в воскресенье, 12 марта. Начало игры в 14:00. В Украине прямая видео трансляция матча Кривбасс – Шахтер будет доступна на канале Setanta Sports+, на платформе Setanta Sports+, а также на YouTube (на UA-Футбол плеер будет опубликован за час до начала игры).

Также за матчем можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Кривбасс – Шахтер онлайн >>>

По теме
yellow-arrow
Верес - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12 марта 2023
yellow-arrow
Минай раздражен судейством в матче с "Александрией": официальное заявление клуба
yellow-arrow
Ван Леувен: До последних 25 минут есть вопросы, которые будем рассматривать
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) смотреть онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
87000 грн
Играть
2
300 грн
freebet
Играть
3
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде