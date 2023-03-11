Кривбасс - Шахтер: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Кривбасс выиграл три последних матча в рамках Украинской Премьер-лиги. Это позволило криворожцам подняться в середину турнирной таблицы и даже задуматься о попадании в зону еврокубков. Впрочем, на этот раз команду Юрия Вернидуба ожидает испытание совершенно иного порядка – Шахтер после зимней паузы доказал, что находится в отличных кондициях и готов штурмовать вершины как в УПЛ, так и в Лиге Европы.

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В случае победы Кривбасс приблизится к пятому месту на расстояние двух очков, у Шахтера будет возможность опередить Днепр-1, который в 17-м туре будет играть с Динамо.

Удастся ли Кривбасу сдержать давление горняков, смотрите в воскресенье, 12 марта. Начало игры в 14:00. В Украине прямая видео трансляция матча Кривбасс – Шахтер будет доступна на канале Setanta Sports+, на платформе Setanta Sports+, а также на YouTube (на UA-Футбол плеер будет опубликован за час до начала игры).

Также за матчем можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Кривбасс – Шахтер онлайн >>>