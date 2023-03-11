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Судейский эксперт: Гол Александрии Минаю? Трудно объяснить ошибку ассистента ФИФА. А Ротань после матча еще был и недоволен
Минай пострадал из-за ошибки судейской бригады, говорит Мирослав Ступар
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В семнадцатом туре УПЛ состоялся матч между "Минаем" и "Александрией". Итог игры – 1:1. "Минай" открыл счет уже на второй минуте, а соперник отыгрался на 84-й. Однако этот гол вызвал шквал эмоций у тренеров, игроков и работников закарпатского клуба. По их мнению, был офсайд.
"Минай" выпустил специальный релиз, где своим видением анализирует ошибочное судейство бригады Алексея Деревинского. Также матч проанализировал судейский эксперт, эк-арбитр ФИФА Мирослав Ступар. По его мнению, судьи допустили элементарную ошибку в эпизоде со взятием ворот.
Скриншот с трансляции Setanta Sports +
- Простая ситуация. Словно для начинающих арбитров. Не было высокой динамики, поэтому ассистент Валентин Куцев обязан был фиксировать положение "вне игры" у Кожушко. Трудно объяснить эту ошибку, тем более ее допустил ассистент ФИФА, - сказал Мирослав Иванович.
Скриншот с сайта УАФ
- Арбитр в поле Алексей Деревинский тоже допускал ошибки, - продолжил эксперт. - То не фиксировал нарушение правил, то назначал фолы в сторону той команды, против которой действительно нарушали правила. После одной из таких ошибок эмоциями разразился Владимир Шаран. Его понять можно. Но самое смешное, что после матча возмущался и был недоволен судейством и Руслан Ротань. Хотя больше оснований для этого было именно у Шарана.
"Александрия" сыграла вничью третий матч подряд под руководством Руслана Ротаня. Для "Миная" эта ничья стала первым не проигрышным результатом в году.
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