Черноморец - Металлист 1925 1:1. Обзор матча и видео голов

ГРИ МНОГО ГОВОРИТ А МАЛО ДЕЛАЕТ --БЕРИ ПРИМЕР С ВЕРНИДУБА И КОВАЛЬЦА--поставить Брагару в защиту он атакующий полузащитник --зачем пригласили Авагимяна сидеть на лавке так он в Александрии насиделся --сколько тебе пишут не ставь Штогрина нулевого избавься от него как от Бобко -почему не играет (Холанд)Войтиховский-Гай и другие игроки --определись уже составом не можешь уступи место АНТОНОВУ и ГАЮ