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Черноморец - Металлист 1925 1:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Одесситы и харьковчане поделили очки

Черноморец - Металлист 1925 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ / Автор невідомий

Новина українською

В рамках 17-го тура УПЛ одесский "Черноморец" дома расписал ничью с харьковским "Металлистом 1925 года". Команды обменялись голами в первые 19 минут встречи. После этого поединка команда Романа Григорчука имеет в своем активе 15 очков и занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата. В свою очередь, подопечные Олега Голодюка и Эдмара с 20 баллами расположились на 7-м месте.

Одесса. Стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Александр Соловьян (Киев)
Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)
Черноморец - Металлист 1925 1:1
Голы: Даниил Алефиренко 8 - Бека Вачиберадзе 19

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В статье: Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
11.03.2023 в 21:25
ГРИ МНОГО ГОВОРИТ А МАЛО ДЕЛАЕТ --БЕРИ ПРИМЕР С ВЕРНИДУБА И КОВАЛЬЦА--поставить Брагару в защиту он атакующий полузащитник --зачем пригласили Авагимяна сидеть на лавке так он в Александрии насиделся --сколько тебе пишут не ставь Штогрина нулевого избавься от него как от Бобко -почему не играет (Холанд)Войтиховский-Гай и другие игроки --определись уже составом не можешь уступи место АНТОНОВУ и ГАЮ
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