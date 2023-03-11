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Черноморец - Металлист 1925 1:1. Обзор матча и видео голов
Одесситы и харьковчане поделили очки
Фото: УПЛ / Автор невідомий
В рамках 17-го тура УПЛ одесский "Черноморец" дома расписал ничью с харьковским "Металлистом 1925 года". Команды обменялись голами в первые 19 минут встречи. После этого поединка команда Романа Григорчука имеет в своем активе 15 очков и занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата. В свою очередь, подопечные Олега Голодюка и Эдмара с 20 баллами расположились на 7-м месте.
Одесса. Стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Александр Соловьян (Киев)
Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)
Голы: Даниил Алефиренко 8 - Бека Вачиберадзе 19
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