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Тренер Металлиста-1925: После Шахтера было главным подготовить игроков в психологическом плане
Олег Голодюк про ничью с "моряками"
ФК "Металіст-1925" / Автор невідомий
Тренер харьковского "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал
– Сегодня получилась хорошая, боевая игра. Думаю, что болельщикам она понравилась. Я считаю, что результат закономерен сегодня. Возможно, у тренера "Черноморца" другое мнение. Но и мы могли рассчитывать на большее, но и у них были свои моменты. Думаю, что ничья закономерный результат.
– Насколько команде удалось восстановиться от поражения в прошлом туре (прим. - поражение от "Шахтера" со счетом 0:7)? Быстро ли удалось забыть ее и переключиться?
– Вы правильно заметили. На сегодняшнюю игру для нас было главным подготовить игроков в психологическом плане. Потому что, не пожелаю, наверное, никому оказаться на нашем месте после игры с "Шахтером. Было очень болезненное для нас поражение. Но я считаю, что наши ребята в очередной раз доказали, что они сильны характером и духом, что у них действительно очень крепкий коллектив. Как результат этого, они сегодня продемонстрировали характер и хорошую игру.
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