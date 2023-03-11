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Тренер Металлиста-1925: После Шахтера было главным подготовить игроков в психологическом плане

Премьер-лига
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Олег Голодюк про ничью с "моряками"

Тренер Металлиста-1925: После Шахтера было главным подготовить игроков в психологическом плане

ФК "Металіст-1925" / Автор невідомий

Новина українською

Тренер харьковского "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал ничью с одесским "Черноморцем" в рамках 17-го тура УПЛ.

– Сегодня получилась хорошая, боевая игра. Думаю, что болельщикам она понравилась. Я считаю, что результат закономерен сегодня. Возможно, у тренера "Черноморца" другое мнение. Но и мы могли рассчитывать на большее, но и у них были свои моменты. Думаю, что ничья закономерный результат.

– Насколько команде удалось восстановиться от поражения в прошлом туре (прим. - поражение от "Шахтера" со счетом 0:7)? Быстро ли удалось забыть ее и переключиться?

– Вы правильно заметили. На сегодняшнюю игру для нас было главным подготовить игроков в психологическом плане. Потому что, не пожелаю, наверное, никому оказаться на нашем месте после игры с "Шахтером. Было очень болезненное для нас поражение. Но я считаю, что наши ребята в очередной раз доказали, что они сильны характером и духом, что у них действительно очень крепкий коллектив. Как результат этого, они сегодня продемонстрировали характер и хорошую игру.

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В статье: Олег Голодюк Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК "Металлист 1925"

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