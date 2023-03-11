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Судаков о матче с Кривбассом: После того, как ты проехал сутки в автобусе и самолете, тяжело что-нибудь тренировать

Премьер-лига
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Хавбек "горняков" о предстоящем поединке УПЛ

Судаков о матче с Кривбассом: После того, как ты проехал сутки в автобусе и самолете, тяжело что-нибудь тренировать

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Завтра, 11 марта в рамках 17-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" сыграет против "Кривбасса". Начало встречи – 14:00.

Полузащитник "горняков" Георгий Судаков поделился мыслями перед поединком.

"С нетерпением ждем этого поединка, знаем, насколько он важен. Хотим после такого матча с "Фейенордом", где нам было тяжело играть в свою игру, перестроиться на свою игру в чемпионате, и показать, как мы играем в чемпионате, потому что было немного сложно и психологически, и настройка, и переезд.

Трудно говорить сейчас о возобновлении что-то, завтра уже в 14.00 матч, наверное, нужно просто выключить голову и об этом не думать, а в первую очередь думать об игре, а завтра увидим, насколько мы были истощены.

Тренировки на базе "Кривбасса"? Но какая тренировка, да, получились, размялись. Все понимают, что после того, как ты проехал сутки в автобусе и самолете, тяжело что-нибудь тренировать", - рассказал хавбек.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Twitter @FCShakhtar

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