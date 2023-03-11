Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков о матче с Кривбассом: После того, как ты проехал сутки в автобусе и самолете, тяжело что-нибудь тренировать
Хавбек "горняков" о предстоящем поединке УПЛ
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Завтра, 11 марта в рамках 17-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" сыграет против "Кривбасса". Начало встречи – 14:00.
Полузащитник "горняков" Георгий Судаков поделился мыслями перед поединком.
"С нетерпением ждем этого поединка, знаем, насколько он важен. Хотим после такого матча с "Фейенордом", где нам было тяжело играть в свою игру, перестроиться на свою игру в чемпионате, и показать, как мы играем в чемпионате, потому что было немного сложно и психологически, и настройка, и переезд.
Трудно говорить сейчас о возобновлении что-то, завтра уже в 14.00 матч, наверное, нужно просто выключить голову и об этом не думать, а в первую очередь думать об игре, а завтра увидим, насколько мы были истощены.
Тренировки на базе "Кривбасса"? Но какая тренировка, да, получились, размялись. Все понимают, что после того, как ты проехал сутки в автобусе и самолете, тяжело что-нибудь тренировать", - рассказал хавбек.
Популярное сейчас
- Игнат: Patriot будет сбивать не только баллистические ракеты, но и российскую авиацию
- Днепр-1 - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Париматч выступил с официальной позицией по решению СНБО об ограничительных мерах против компании
- Шаран: Они настоящие рашисты, их нужно уничтожить
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО